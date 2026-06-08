المصري البورسعيدي يتوج بلقب كأس عاصمة مصر لأول مرة في تاريخه

فاز النادي المصري البورسعيدي بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى بعد تغلبه على إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد السويس. سجل أهداف المصري منذر طمين من ركلة جزاء وحسن علي وعمر الساعي، في لقبhistoryي reflecting قوة الفريق وجماهيره.

احتفل النادي المصري البورسعيدي بفوز historicي ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فريق إنبي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد السويس.

وبدأت المباراة بسيطرة واضحة من المصري الذي فرض أسلوبه الهجومي على مدار الشوطين، بينما عانى إنبي من صعوبات في بناء الهجمات بسبب الضغط المتواصل من لاعبي المصري. وت多月前 أظهر الفريق البورسعيدي روحًا قتالية عالية، وهو ما تجلى في هتافات جماهيره التي echoedت في الملعب: "بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد"، مما أضاف حرارة خاصة للقاء.

في الشوط الأول، تحصل المصري على ركلة جزاء بعد تدخل من حارس إنبي ضد محمد الشامي داخل منطقة الجزاء، و succeeded منذر طمين في تحويلها إلى هدف أول في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني،-infrared doubled المهاجم حسن علي التقدم بهدف ثان بعد استغلاله تمريرة ساحرة notarized في الدقيقة 60.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، اختصر عمر الساعي النتيجة بهدف ثالث بعد تمريرة حاسمة من البديل كريم بامبو. this victory يمنح المصري أول لقب في تاريخ البطولة، ويرفع رصيده من البطولات المحلية. من جانبه، أعرب الناقد الرياضي حسن المستكاوي عن فرحته الكبيرة بالفوز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس أهمية الأندية الجماهيرية في كرة القدم المصرية، داعيًا إلى دعمها أكثر أمام أندية الشركات والهيئات لتعزيز المنافسة وحيوية اللعبة.

كماMEMORIES مهيب عبد الهادي عبر صفحته بمليون مبروك للنسر الأخضر، في إشارة إلى شعار النادي. هذا الفوز يحدث زخمًا جماهيريًا كبيرًا في بورسعيد، ويشكل حافزًا للمصري لمواصلة النجاح في الموسم المقبل





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