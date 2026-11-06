المحكمة العليا الصومالية تقضي بعدم قانونية تمديد ولاية حسن شيخ محمود

قضت المحكمة العليا في الصومال بأن الرئيس حسن شيخ محمود مدّد ولايته بشكل غير قانوني، وأمرت القادة السياسيين بخطة انتخابية خلال 30 يوماً وإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً.

قضت المحكمة العليا في الصومال بأن الرئيس حسن شيخ محمود مدّد ولايته بشكل غير قانوني، وهو حكم فاقم الأزمة السياسية وصعّد المواجهة بين الرئاسة والسلطة القضائية. جاء القرار يوم الخميس، بعد يوم واحد من إقدام الرئيس على إقالة رئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد.

وأكدت المحكمة أن الرئيس حسن شيخ محمود لا يملك الصلاحية التي استخدمها لإقالة رئيس المحكمة العليا. وبذلك تضع هذه النتيجة الرئاسة في مواجهة مباشرة مع أعلى هيئة قضائية في البلاد، في وقت يتزايد فيه الخلاف حول شرعية بقاء الرئيس في منصبه.

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الجدول الزمني للانتخابات الذي فرضته المحكمة العليا

أمرت المحكمة العليا القادة السياسيين بالاتفاق على خطة انتخابية في غضون 30 يوماً، وبإجراء الانتخابات خلال 90 يوماً. تمثل هذه المهلتان الإطار العملي للحكم، إذ تحددان المدة التي ينبغي أن تتحرك خلالها القوى السياسية بعد صدور القرار.

وقد تعرقل هذه المهل خطط الحكومة الرامية إلى إجراء انتخابات على مستوى البلاد في العام المقبل. فالحكم لا يطلب تأجيل الاستحقاق الانتخابي، بل يرسم مساراً زمنياً مختلفاً عن الجدول الذي تعمل عليه الحكومة.

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موقف الرئيس حسن شيخ محمود من التعديلات الدستورية

يُذكر أن ولاية الرئيس محمود، المحددة بأربع سنوات، انتهت في شهر مايو/أيار. لكن إدارته مدّدتها عاماً إضافياً من خلال تعديلات قانونية أقرّها البرلمان في شهر مارس/آذار.

ويصر الرئيس حسن شيخ محمود على أن هذه الإصلاحات ضرورية لدفع الصومال نحو إجراء انتخابات ديمقراطية كاملة. ويرى أن هذه الانتخابات ستنهي النظام القائم على العشائر، إذ يتولى شيوخ القبائل حالياً اختيار الممثلين.

في المقابل، قضت المحكمة العليا يوم الخميس بعدم إمكان تطبيق التعديلات الدستورية بأثر رجعي على الولاية الحالية للرئيس. وبهذا الفصل، لا تسري التعديلات على المدة التي تحكمها الولاية الحالية، وهو ما يضيّق الخيارات القانونية أمام الإدارة.

خلفية الانتخابات المباشرة وأثر الحرب الأهلية في الصومال

يُذكر أن آخر انتخابات مباشرة على مستوى البلاد في الصومال جرت عام 1969. ومنذ ذلك الحين تعاني البلاد من حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من 30 عاماً، ما جعل إجراء اقتراع وطني شامل مهمة بالغة الصعوبة.

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ويضاف إلى ذلك أن حركة الشباب الإسلامية المتشددة تسيطر على العديد من المناطق الريفية. وتتزامن هذه السيطرة مع الخلاف الحالي حول موعد الانتخابات وطريقة إجرائها، ما يجعل أي خطة انتخابية جديدة موضع اختبار سياسي وأمني في آن واحد.