المجلس الأعلى للجامعات: تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية وتطوير البنية التحتية التعليمية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من أعضاء المجلس ومشاركة البعض الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس. استمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مايو، ومن أبرزها افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وعدد من المسؤولين الأفارقة ولفيف من الوزراء والمسؤولين.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من أعضاء المجلس ومشاركة البعض الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استهل المجلس اجتماعه بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري الكريم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات. وجه الوزير بالإسراع بإجراءات تدويل الجامعات المصرية وتصدير التعليم العالي للخارج وتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي متابعة تنفيذ هذا التوجيه.

وجه الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية ERP System للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري. كما وجه الوزير باستمرار مراعاة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في تحديث لوائح البرامج الأكاديمية المختلفة في جميع الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد والاهتمام بمخرجات منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الصناعة ومتابعة احتياجات سوق العمل بشكل مستمر بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل. وجه الوزير بضرورة استمرار متابعة انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي بالجامعات والمعاهد وكذلك الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان استمرار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بكفاءة عالية وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

استمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مايو، ومن أبرزها افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وعدد من المسؤولين الأفارقة ولفيف من الوزراء والمسؤولين بما يؤكد عمق الشراكة بين البلدين ودورهما المشترك في دعم التنمية في القارة الإفريقية وكذلك تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والابتكار وفوات آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر تقدمًا واستدامة بالقارة الإفريقية. وأشار التقرير إلى عقد الوزير اجتماعًا مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية لبحث سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية واستعراض آليات توفير التمويل المستدام وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية.

وأضاف التقرير أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة عقد العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين وممثلي الجامعات الأجنبية ومنها الاجتماع مع وزيرة التعليم والرياضة اليونانية والسفير اليوناني بالقاهرة لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر واليونان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الاجتماع مع سفير التشيك في مصر لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والجامعات المصرية ونظيراتها التشيكية. كما عقد الوزير اجتماعين مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية ورئيسة جامعة بورنموث البريطانية لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال دعم التعليم العابر للحدود وتبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة وإتاحة منح درجات علمية مزدوجة.

واستمرارا لجولاته الميدانية افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية بجامعة الإسكندرية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 632 مليون جنيه حيث تم افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي الذي اشتمل على تطوير غرف العمليات وزيادة عدد الأسرة وتزويد الوحدات بأحدث الأجهزة الطبية وكذلك افتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة وتطوير البنية التحتية وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء ورفع كفاءة وحدة المبتسرين بمستشفى الشاطبي الجامعي للأطفال.

وأشار التقرير إلى افتتاح وزير التعليم العالي رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو أعمال المؤتمر العام الخامس عشر لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو وألقى كلمة جمهورية مصر العربية حيث تم بالإجماع تجديد رئاسة جمهورية مصر العربية للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو لدورة جديدة استمرارًا للثقة والريادة المصرية في العالم الإسلامي فضلًا عن المشاركة في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا – العالم الإسلامي.

كما عقد الوزير سلسلة اجتماعات لتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجانب الروسي وشهدت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى منها عقد الوزير اجتماع مع قيادات جامعة كازان الفيدرالية والمشاركة في جلسة التعاون العلمي والتعليمي مع دول العالم الإسلامي ضمن منتدى كازان الاقتصادي الدولي والاجتماع مع ممثلي وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية ومؤسسة روس آتوم وجامعة LETI وقيادات جامعة كازان الزراعية الحكومية وزيارة التكنوبارك التابع لجامعة كازان الفيدرالية والاجتماع مع وزير المعلومات والتحول الرقمي بجمهورية تتارستان وقيادات IT Park وقيادات وزارة التعليم والعلوم بجمهورية تتارستان والمشاركة في الجلسة العامة لمنتدى كازان الاقتصادي الدول





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المجلس الأعلى للجامعات تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية تطوير البنية التحتية التعليمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

United States Latest News, United States Headlines