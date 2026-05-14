المجر تستدعي السفير الروسي احتجاجا على الهجمات بالمسيرات في أوكرانيا وتؤكد رفضها لاستهداف الأقلية المجرية

في تحول دبلوماسي لافت، استدعت وزارة الخارجية المجرية السفير الروسي للتعبير عن استيائها الشديد من الهجمات الواسعة بالطائرات المسيرة التي استهدفت مناطق أوكرانية، خاصة منطقة ترانسكارباتيا التي تضم أقلية مجرية كبيرة، مما يشير إلى تغير في سياسة بودابست تجاه موسكو.

شهدت العاصمة بودابست تحولا دراماتيكيا في مسار العلاقات الدبلوماسية بين المجر و روسيا ، حيث قامت وزارة الخارجية المجر ية بخطوة تصعيدية غير مسبوقة من خلال استدعاء السفير الروسي لدى المجر ، يفجيني ستانيسلافوف، إلى مقر الوزارة.

هذا الإجراء يأتي في أعقاب موجة عنيفة من الهجمات التي شنتها القوات الروسية باستخدام أسراب ضخمة من الطائرات المسيرة التي استهدفت مناطق واسعة في الأراضي الأوكرانية. ويمثل هذا التحرك مؤشرا قويا على التغير الجذري في التوجهات السياسية الخارجية للمجر منذ تولي رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار مقاليد السلطة، وهو التوجه الذي يبتعد بشكل ملحوظ عن السياسات التي كان ينتهجها سلفه فيكتور أوربان، والذي عُرف لسنوات طويلة بعلاقاته الوثيقة والودية مع القيادة الروسية في موسكو، مما جعل المجر تبدو في كثير من الأحيان كصوت داعم لروسيا داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المشهد الآن يتغير لصالح موقف أكثر حزما تجاه التدخلات الروسية.

وفي تفاصيل الواقعة، رصدت التقارير الميدانية مغادرة السفير الروسي لمقر وزارة الخارجية المجرية بعد اجتماع قصير ومكثف استمر لأقل من نصف ساعة مع وزيرة الخارجية أنيتا أوربان. وقد تركز النقاش حول الهجمات الروسية العنيفة التي استهدفت منطقة ترانسكارباتيا في أوكرانيا، وهي المنطقة التي تحمل أهمية استراتيجية وإنسانية خاصة للمجر نظراً لوجود أقلية مجرية كبيرة تقطن هناك.

وقد أعربت الوزيرة أنيتا أوربان عن غضب بلادها الشديد، مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن استهداف هذه المنطقة بالتحديد أمر غير مقبول على الإطلاق، وأن المجر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعريض مواطنيها أو الأقليات المجرية للخطر نتيجة هذه العمليات العسكرية العشوائية والمدمرة، مطالبة موسكو بضرورة تحمل مسؤولياتها الدولية. أما فيما يتعلق بحجم الهجوم الروسي، فقد وصف المراقبون العسكريون ما حدث بأنه واحد من أطول وأعنف الهجمات التي شهدتها الحرب منذ اندلاعها ودخولها عامها الخامس.

حيث أطلقت موسكو ما لا يقل عن ثمانمائة طائرة مسيرة انتحارية، توزعت أهدافها على نحو عشرين منطقة مختلفة في عموم أوكرانيا. وقد أسفرت هذه الموجات من القصف عن سقوط عدد من القتلى، من بينهم أطفال، وإصابة العشرات من المدنيين، فضلاً عن وقوع أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية الحيوية.

هذا التصعيد الروسي الواسع يهدف ظاهرياً إلى الضغط على كييف، لكنه أدى فعلياً إلى استثارة ردود فعل دولية غاضبة، بما في ذلك الموقف المجري الجديد الذي يطالب روسيا بضرورة بذل كافة الجهود الممكنة للوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل إلى تسوية عادلة. وفي ختام لقائها مع السفير الروسي، شددت أنيتا أوربان على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلمي ودائم ينهي معاناة الشعوب في المنطقة، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى تدهور أكبر في العلاقات الدولية.

إن هذا التحول في الموقف المجري يضع موسكو أمام تحدٍ جديد في أوروبا الوسطى، حيث بدأت بوصلة السياسة المجرية تتجه نحو التماشي مع الموقف الأوروبي العام الرافض للعدوان الروسي، مما يعزز من وحدة الصف الأوروبي في مواجهة الحرب. إن التركيز على حماية الأقلية المجرية في ترانسكارباتيا يعكس رغبة بودابست في موازنة مصالحها الوطنية مع التزاماتها الدولية، في وقت يبدو فيه أن لغة الدبلوماسية الصريحة بدأت تحل محل التوافقات السرية التي سادت في العهود السابقة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات المتوترة بين بودابست وموسكو





