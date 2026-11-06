المصرية للمطارات تؤهل مهندسي المطارات ببرنامج تدريبي لتعزيز كفاءة التشغيل

نظمت الشركة المصرية للمطارات برنامجا تأهيليا مكثفا لمدة أسبوع لمهندسي المطارات، يتناول مكونات المطارات ومبادئ السلامة وأسس التشغيل بكفاءة وأمان.

نظمت الشركة المصرية للمطارات ، من خلال الإدارة العامة للتدريب، برنامجا تأهيليا مكثفا ل مهندسي المطارات استمر لمدة أسبوع. يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الفنية للمشاركين وإكسابهم المعارف الأساسية المرتبطة ببيئة العمل داخل المطارات المصرية، بما يعزز قدرتهم على استيعاب متطلبات التشغيل والتعامل معها بكفاءة وأمان.

ويأتي البرنامج في إطار اهتمام الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، بتطوير الكوادر الفنية وتأهيلها وفقا لأحدث الممارسات المعتمدة. وتقدم الشركة هذه الخطوة بوصفها جزءا من جهد أوسع لرفع الجاهزية التشغيلية في المطارات التي تديرها.

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محاور البرنامج التدريبي لمهندسي المطارات

شمل البرنامج عددا من المحاور الفنية والتشغيلية، من أبرزها التعريف بمكونات المطارات، ومبادئ السلامة، والعوائق المحيطة بالمطارات. كما تناول المفاهيم الأساسية للتشغيل، بما يمنح المهندسين صورة متكاملة عن العناصر التي تحكم سير العمل اليومي داخل المرافق.

وقدم البرنامج هذه المحاور بمشاركة نخبة من الخبرات والكفاءات المتخصصة داخل الشركة المصرية للمطارات. وهدف هذا الأسلوب إلى نقل المعرفة العملية وربط الجوانب النظرية بمتطلبات العمل الفعلية، بحيث يستطيع المشاركون تطبيق ما تعلموه في بيئة التشغيل.

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رؤية وائل النشار لتطوير الكوادر الفنية

يرى وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على كفاءة التشغيل. ويرتبط هذا التوجه، وفق ما أوردته الشركة، بتعزيز مستويات الجاهزية في المطارات المصرية.

وتعكس الشركة المصرية للمطارات من خلال البرنامج توجها أوسع نحو تعزيز كفاءة الموارد البشرية وتطوير القدرات الفنية. وتضع الشركة هذا التوجه في سياق دعم استدامة التشغيل، والارتقاء بمستويات السلامة، ورفع جودة الخدمات المقدمة داخل المطارات.

أثر البرنامج على التشغيل والخطوات المقبلة

يمثل البرنامج، بحسب الشركة المصرية للمطارات، مرحلة تأسيسية ضمن مسار التدريب أثناء العمل، المعروف اختصارا بـ OJT. ويسهم هذا المسار في بناء قاعدة فنية مؤهلة، وإعداد مهندسين أكثر جاهزية لمواكبة متطلبات العمل والتشغيل داخل المطارات.

وينعكس أثر البرنامج على المطارات المصرية في ثلاثة مسارات مرتبطة، هي دعم منظومة التطوير المستمر، وتعزيز مستويات السلامة، والحفاظ على كفاءة الأداء التشغيلي. ويضيف تأهيل المهندسين وفق أحدث الممارسات قدرة أكبر لدى الفرق الفنية على التعامل مع متطلبات التشغيل بدقة.

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ولم تحدد الشركة المصرية للمطارات في بيانها مواعيد لبرامج لاحقة أو جداول زمنية محددة للمراحل التالية من مسار التدريب أثناء العمل، وأشارت فقط إلى أن البرنامج الحالي يمثل بداية لهذا المسار.