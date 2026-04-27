المحكمة العليا الإسرائيلية تمنح الحكومة مهلة إضافية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية منح الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، مع التأكيد على عدم قبول المزيد من التأخير. القرار أثار جدلاً بين عائلات الضحايا والحكومة.

منحت المحكمة العليا ال إسرائيل ية الحكومة ال إسرائيل ية مهلة إضافية مدتها شهرين، تمتد حتى الأول من يوليو القادم، وذلك لتقديم خطة تفصيلية وواضحة المعالم بشأن آلية ال تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر المأساوية.

هذا القرار جاء في أعقاب ضغوط متزايدة من عائلات الضحايا ومن منظمات حقوقية، بالإضافة إلى مراجعة قضائية دقيقة للوضع القائم. المحكمة أكدت بشكل قاطع أن التأخير المستمر وغير المبرر في إنشاء لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة يعتبر أمرًا غير مقبول على الإطلاق، وأنه يثير إشكاليات قانونية وجدية للغاية، قد تمس بسيادة القانون ومبادئ العدالة. وأوضحت المحكمة أن هذا التأخير الطويل يلقي بظلال من الشك والريبة حول التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة، ويقوض ثقة الجمهور في المؤسسات الرسمية.

وشدد القضاة في قرارهم التاريخي على أنه لا يوجد أي خلاف أو جدال حول الأهمية القصوى والضرورة الملحة لإجراء تحقيق شامل وعميق ومستقل في جميع جوانب أحداث السابع من أكتوبر 2023. وأشاروا إلى أن مرور أكثر من عامين ونصف على وقوع هذه الأحداث المروعة، دون تشكيل آلية تحقيق مناسبة وفعالة، يمثل إخفاقًا مؤسفًا ولا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه.

وأكدت المحكمة أنها تمتلك، من حيث المبدأ والصلاحية القانونية، القدرة على التدخل المباشر وإصدار قرار ملزم للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وذلك استنادًا إلى القانون الأساسي للقضاء الإسرائيلي. ومع ذلك، وبدلًا من اللجوء إلى هذا الإجراء الفوري، فضّلت المحكمة في هذه المرحلة منح الحكومة فرصة إضافية لصياغة آلية تحقيق تحظى بقبول واسع من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك عائلات الضحايا، والخبراء القانونيين، والمجتمع المدني.

وأوضحت المحكمة أن السلطة التقديرية الممنوحة للحكومة في هذا الملف تعتبر واسعة، ولكن هذه السلطة لا تعفيها بأي حال من الأحوال من واجب التحقيق في هذه الأحداث الخطيرة، وتقديم الحقيقة للعدالة. وأشارت المحكمة إلى أن التدخل القضائي المباشر في هذه المرحلة قد يكون صعبًا، ولكنه يبقى خيارًا واردًا وقانونيًا إذا استمرت الحكومة في المماطلة والتأخير. في المقابل، أثار هذا القرار ردود فعل متباينة وشديدة.

فقد أثار غضبًا واستياءً عميقين في صفوف عائلات الضحايا، اللاتي رأين في منح مهلة إضافية للحكومة بمثابة فتح الباب أمام مزيد من المماطلة والتأخير، وتجاهل لمعاناتهن وتطلعاتهن في تحقيق العدالة لأبنائهن. واعتبرت هذه العائلات أن العدالة تتطلب تحركًا فوريًا وحاسمًا، ومحاسبة واضحة وصريحة لجميع المسؤولين عن هذه الكارثة. كما أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء هذا القرار، مشيرة إلى أن التأخير المستمر في التحقيق قد يؤدي إلى ضياع الأدلة وتلاشي الذاكرة الجماعية، مما يعيق عملية تحقيق العدالة.

في سياق متصل، شهدت جلسة المحكمة التي عُقدت الأسبوع الماضي توترًا شديدًا، بعد محاولة مجموعة من المتظاهرين اقتحام القاعة احتجاجًا على مطالب تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة. وقد أدى هذا الاقتحام إلى تعليق الجلسة مؤقتًا، وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة. وتؤكد هذه الأحداث على حساسية الموضوع وأهمية التعامل معه بشفافية ومسؤولية عالية، من أجل تحقيق العدالة وتهدئة الغضب الشعوري





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل المحكمة العليا 7 أكتوبر تحقيق عائلات الضحايا

United States Latest News, United States Headlines