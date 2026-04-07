المصري البورسعيدي يعلن تعيين عماد النحاس مديراً فنياً للفريق

أعلن نادي المصري البورسعيدي عن تعيين عماد النحاس مديراً فنياً للفريق خلفاً لنبيل الكوكي. تفاصيل القرار، استعدادات الفريق، وأهمية المباراة القادمة أمام بيراميدز.

أعلن نادي المصري البورسعيدي عن تعيين عماد النحاس مديراً فنياً للفريق، وذلك خلفاً للمدرب التونسي نبيل الكوكي الذي رحل عن منصبه. جاء هذا الإعلان في ظل حالة من الترقب والانتظار من جماهير النادي، خاصة بعد النتائج الأخيرة التي لم ترض طموحاتهم. وقد صرح رجب عبدالقادر، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ، في تصريحات إذاعية، مؤكداً على تعيين عماد النحاس في هذا المنصب المهم، مشيراً إلى أن النحاس سيبدأ مهمته الجديدة بمعاونة كل من محمد محسن أبو جريشة، سيف داود، ومحمد فتحي كمدرب لحراس المرمى.

ويأتي هذا التغيير في القيادة الفنية في توقيت حاسم بالنسبة للفريق، حيث يستعد النادي لمواجهة مرتقبة في الدوري المصري الممتاز. ومن المتوقع أن يقود عماد النحاس أول تدريباته مع الفريق مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً لمباراة الدورى القادمة أمام فريق بيراميدز. وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، حيث ستقام يوم 11 أبريل الجاري في تمام الساعة الخامسة عصراً، وستكون بمثابة الاختبار الأول لعماد النحاس في مهمته الجديدة. الجميع يترقب أداء الفريق تحت قيادة النحاس، ويتطلعون إلى عودة المصري إلى سكة الانتصارات وتحقيق النتائج التي ترضي الجماهير. وتعكس هذه الخطوة حرص إدارة النادي على تصحيح مسار الفريق، والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة في الموسم الحالي. ويأمل مجلس الإدارة في أن يتمكن النحاس من تحقيق الانسجام بين اللاعبين، وتطبيق خططه الفنية لتحقيق النتائج المرجوة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الإعلان بعد فترة من النتائج المتباينة، والتي شهدت فوز الزمالك على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة سابقة، مما أثر على معنويات اللاعبين والجماهير. وشهدت الفترة الأخيرة حديثاً عن إمكانية رحيل نبيل الكوكي، وتداول أسماء مدربين آخرين لتولي المهمة، إلى أن استقر الأمر في النهاية على عماد النحاس. وبالنظر إلى سجل النحاس التدريبي، فإنه يمتلك خبرة جيدة في الدوري المصري، وسبق له تدريب العديد من الفرق، مما يجعله الخيار المناسب لقيادة المصري في هذه المرحلة. كما يمثل هذا التعيين فرصة للنحاس لإثبات قدراته كمدرب، وتحقيق النجاح مع فريق المصري، وقيادته إلى تحقيق طموحاته في المنافسات المحلية والقارية. وعلى صعيد آخر، يواصل فريق الزمالك تألقه، حيث حقق فوزاً كبيراً على فريق الشرقية للدخان في مباراة ودية استعداداً لمواجهة المصري في الدوري، وهو ما يوضح مدى قوة الزمالك في الفترة الحالية. كما يتطلع الفريق الأبيض إلى مواصلة الانتصارات في الدوري، والحفاظ على مستواه المميز. وفي سياق متصل، كان الزمالك قد فاز على المصري في أربع مباريات من أصل خمس مباريات جمعت بينهما في الموسم الحالي، وهو ما يعكس التفوق الواضح للزمالك على المصري. وتبقى الأنظار متجهة نحو مباراة المصري وبيراميدز، حيث سيسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز، والتقدم في جدول ترتيب الدوري. وتنتظر جماهير المصري بفارغ الصبر رؤية الفريق تحت قيادة النحاس، آملين في أن يتمكن من تحقيق بداية موفقة في مهمته الجديدة. الجميع يدرك صعوبة المهمة، ولكن الثقة في قدرات النحاس كبيرة، وهو ما يشجع الجماهير على التفاؤل بالمستقبل





