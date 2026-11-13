المغرب يتطلع لتصنيف الفيفا مع مواجهة النيجر

يخوض المنتخب المغربي مباريات حاسمة أمام النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، بهدف تحقيق المكاسب الثلاث وتحسين ترتيبه في تصنيف الفيفا الشهري.

يهدف المنتخب المغربي إلى تحقيق مكاسب استراتيجية خلال مباراته القادمة أمام منتخب النيجر ضمن التصفيات المؤهلة ل كأس أمم أفريقيا 2027. ستقام المواجهة الأولى على أرضه يوم الجمعة المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ، تليها مباراة العودة في العاصمة الرباط يوم الثلاثاء القادم. يسعى الفريق الوطني لتعزيز وضعه في الصدارة وتحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرص تأهله.

الترتيب الحالي والفرق بين المنتخبات

يتصدر المنتخب المغربي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقاً بذلك على ملاحقيه المباشرين وهما منتخب الغابون ومنتخب النيجر. يحتل منتخب ليسوتو قاع الترتيب بنقاط صفرية بعد تعرضه للخسارتين في الجولتين السابقتين أمام الفريقين المتصدرين. يوضح هذا الوضع الحالي أن النقاط الثلاث المتحصل عليها تعطي المغرب زخماً قوياً لمواصلة المسيرة في التصفيات.

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التشكيلة المتوقعة وتوجيهاتCoach محمد وهبي

من المتوقع أن يمنح المدرب الوطني محمد وهبي فرصة اللعب للعديد من المواهب الشابة الواعدة في التشكيلة الأساسية. سيتضمن الخط وسط الميدان اللاعب عبد الله وزان، بينما سيقود خط الهجوم اللاعب ياسر زبيري. يولي المدرب اهتماماً كبيراً بالإعداد الفني لهذه العناصر التي أثبتت كفاءتها في مختلف الدوريات الأوروبية.

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الأهداف الطموحة وتصنيف الفيفا الشهري

يسعى المنتخب المغربي للوصول إلى صفوف أفضل خمسة منتخبات في العالم وفقاً لتصنيف الفيفا الشهري. يحتل الفريق حالياً المرتبة السابعة عالمياً والأولى أفريقياً، وهو ما يعكس مكانته القوية على الساحة الدولية. تأتي هذه الطموحات انطلاقاً من الإنجازات السابقة التي حققها الفريق، خاصة المشاركة في مونديال 2022.

المراكز المتصدرة للتصنيف العالمي الحالي

يتصدر منتخب إسبانيا القائمة العالمية للترتيب، متبوعاً بمنتخبات الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرتغال. يأتي منتخب البرازيل في الترتيب التالي بعد هذه الفرق الخمسة المتصدرة. يمثل الوصول إلى هذه المراتب المتقدمة هدفاً كبيراً للمغرب، الذي يسعى لاستغلال المباريات القادمة لتحسين رصيده في التصنيف.