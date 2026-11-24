الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن طعنها في قرار محكمة التحكيم الرياضي الذي منح السنغال لقب كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكدة عدم مراعاة إجراءات النزاهة.

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بيانا رسميا يرد فيه على قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الصادر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 في مدينة لوزان السويسرية، والذي أعلن رسميا عن تتويج المنتخب السنغالي بطلاً ل كأس أمم أفريقيا 2025. وقد جاء هذا الإعلان الرسمي من جانب الجانب المغربي كاستجابة مباشرة لقرارات الهيئة الرياضية العليا التي ألغت القرار السابق الذي كان قد منح اللقب للمنتخب المغربي عقب انسحاب الخصم.

تفاصيل قرار كاس وطعن المغرب الرسمي

أوضحت الجامعة الملكية المغربية في بيانها أنها أخذت علما بقرار المحكمة بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). وأكدت المؤسسة الرياضية أن قرار كاس لم يأخذ بعين الاعتبار مطالب الجانب المغربي، مما دفعه إلى توجيه احتجاج رسمي حول عدم مراعاة الآثار القانونية اللازمة على الممارسات التي قد المس بنزاهة المسطرة التحكيمية.

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اتهامات بتورط المحكم الألماني في القضية

ذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيانها وجود أدلة مؤكدة على حصول تواصل غير لائق بين المحكم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم. جاء هذا التواصل قبل 48 ساعة فقط من صدور القرار النهائي، وهو الأمر الذي اعتبره الجانب المغربي خرقا صريحا للمعايير الأخلاقية والقانونية التي تحكم عمل هيئات التحكيم الرياضية الدولية.

إهمال قاعدة الانضباط حول مغادرة الملعب

شدد بيان الجامعة الملكية المغربية على أن قرار محكمة التحكيم الرياضي أهمل تماماً التوجهات الحديثة التي كرستها الهيئة الدولية المشرفة على قوانين كرة القدم (IFAB) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتتمثل هذه القاعدة في منع اللاعبين مغادرة أرضية الملعب دون إذن من الحكم، والعقوبات الانضباطية المترتبة على ذلك، والتي كانت محور النزاع القانوني الذي أعقب مباراة النهائي.

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الردود الإعلامية والتحركات القانونية المقبلة

عقب صدور الحكم، انتقلت الأنظار إلى الخيارات القانونية المتاحة للجانب المغربي، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى أن الطعن أمام محكمة كاس نهائي ولا يمكن الطعن عليه إلا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. يظل هذا الطعن محدود النطاق ويرتبط أساساً بسلامة الإجراءات واحترام الضمانات القانونية، دون إعادة فتح موضوع النزاع من جديد، مع وجود مهلة 30 يوماً من تاريخ التبليغ لإجراء هذا الاستئناف.

تأثير الحكم على الدوري الكروي الأفريقي

يعد هذا القرار نقطة تحول في تاريخ البطولة، حيث أعاد اللقب إلى أسود التيرانجا بعد أن كانت لجنة الاستئناف في كاف قد اعتبرت المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب بنتيجة 3-0. وقد أثارت هذه النتيجة تساؤلات واسعة حول مصداقية العملية التحكيمية ومستقبل العلاقة بين الاتحاد المغربي هيئات التحكيم الدولية، في ظل إعلان الجامعة عن عزمها سلوك جميع الأطر القانونية المتاحة للمطالبة بحقوقها.