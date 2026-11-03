المعمل المركزي يحلل أكثر من 28 ألف عينة غذائية في أكتوبر 2026

تقرير شامل عن جهود المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بتحليل 28 ألف عينة ودعم الصادرات المصرية وفق معايير الكودكس الدولية لضمان سلامة الغذاء.

واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع ل مركز البحوث الزراعية ، ب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر أكتوبر 2026، تكثيف أعماله الرقابية والتحليلية لدعم منظومة سلامة الغذاء ، حيث استقبل وفحص أكثر من 28 ألف عينة غذائية واردة من الجهات الرقابية والشركات والمنتجين والمصدرين في مؤشر يعكس اتساع نطاق دوره في تعزيز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

توزيع العينات والتحليلات المعملية الدقيقة

كشفت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي عن تفاصيل البيانات الإحصائية للشهر، موضحة أن عينات الصادرات الزراعية والغذائية بلغت حوالي 4000 عينة بنسبة تقدر بحوالي 15% من إجمالي عدد العينات خلال شهر أكتوبر للعام الحالي، كما بلغت عينات الواردات نحو 4000 عينة بنسبة بلغت حوالي 15% أيضاً، بينما استحوذت عينات العملاء من منتجي ومصدري السلع الغذائية من الأفراد والشركات التي تسعى إلى تطبيق نظم الجودة والممارسات الزراعية أو الصناعية الجيدة على النصيب الأكبر بإجمالي تخطى 19000 عينة، وهو ما يمثل نحو 68% من إجمالي العينات التي تم تحليلها خلال أكتوبر من العام 2026.

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وتم استقبال العينات المتباينة التي شملت منتجات مخصصة للتصدير والاستيراد، وعينات مقدمة من شركات ومصانع الأغذية والمنتجين والمصدرين، إلى جانب عينات برامج الرصد والمتابعة الوطنية، فيما تولت الأقسام المتخصصة بالمعمل إجراء التحاليل باستخدام أحدث التقنيات والطرق المعتمدة، بما يضمن دقة النتائج وسرعة إصدار التقارير اللازمة للجهات المعنية والمتعاملين مع المعمل، إضافة إلى 1000 عينة تم سحبها من الأسواق والمزارع للبرنامج الوطني للرصد الأمر الذي رفع إجمالي العينات التي تم التعامل معها خلال أكتوبر للعام الحالي 2026 إلى ما يزيد عن 28000 عينة تقريباً.

الدور الدولي ومشاركة الكودكس الغذائي

على المستوى الدولي، أشارت مدير المعمل إلى أن شهر أكتوبر شهد عددًا من الإنجازات المهمة، أبرزها مشاركة عدد (3) من أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل بالحضور وقيام المعمل بإلقاء محاضرة عن "تلوث السموم الفطرية بمنطقة الشرق الأوسط" بالاجتماع التاسع عشر للجنة الكودكس الدولية المعنية بالملوثات، بالإضافة إلى مشاركة عدد (2) من أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل بالحضور فى الفعالية الجانبية الإقليمية المنظمة بمعرفة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالاجتماع التاسع عشر للجنة الكودكس الدولية المعنية بالملوثات، كما قام المعمل باستقبال زيارة وفد من كروب لايف الدولية في إطار التعاون القائم بين الطرفين للاطلاع على دور المعمل فى مجال تحاليل سلامة الغذاء.

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وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعمل لدى الجهات الرقابية والشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم به في دعم منظومة سلامة الغذاء المصرية وضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الدولية، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة والحفاظ على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وهو ما يأتى في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

التدريب ونقل الخبرات الفنية للدول الشقيقة

في إطار دعم التعاون مع الدول العربية الأفريقية الشقيقة ونقل الخبرات المصرية في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، انتهى مركز التدريب التابع للمعمل من تنفيذ برنامجين دوليين متخصصان، بمشاركة متخصصين من جمهورية موريتانيا للتدريب على الكشف عن السموم الفطرية باستخدام جهاز الفصل الكروماتوجرافى السائل عالى الدقة المتصل بمطياف الكتلة المتتابع والكشف عن العناصر الثقيلة في الأغذية باستخدام جهاز مطياف الكتلة بالبلازما المقترنة حثيااً بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأتى ذلك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون الفني والعلمي مع الدول العربية والأفريقية، ودعم بناء القدرات في مجالات تحليل الملوثات وسلامة الغذاء.

كما قام مركز التدريب التابع للمعمل بالإنتهاء من تنظيم برنامج تدريبي لعدد (18) متدرب من المتخصصين فى مجال قياس اللايقين والتحقق من طرق التحاليل الميكروبيولوجية ودقة النتائج وفقا لمواصفات ISO 19036 و ISO 16140 بالتعاون مع المعهد القومى للقياس والمعايرة ومعهد المقاييس الألمانى PTB، ويأتى ذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات، كما شهد شهر أكتوبر كذلك نشاطًا ملحوظًا لإدارة التسويق بالمعمل، حيث تم توقيع خمس تعاقدات جديدة لشركات إنتاج وتصدير سلع غذائية، كما نظمت إدارة التسويق بالمعمل ورشة عمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية حول أهم تشريعات الاتحاد الأوروبي وأثر متبقيات المبيدات على الصادرات الغذائية ويأتى ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الطرفين.