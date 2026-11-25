الاتحاد المغربي لكرة القدم يعلن نية الطعن في حكم محكمة التحكيم الرياضية الذي ألغي قرار الكاف لصالح السنغال، وسط تفاؤل قانوني بإعادة نتيجة الخسارة الإدارية.

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن عزمه المقدم طعناً قانونياً أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ، وذلك رداً على قرار محكمة التحكيم الرياضية الذي ألغي الفوز الإداري للمغرب على السنغال بنتيجة 3-صفر، وأعاد الفوز للسنغال. يأتي هذا الإعلان الرسمي مباشرة عقب صدور حكم المحكمة الدولية، في خطوة تهدف إلى استعادة الحقوق الرياضية للمنتخب المغربي "أسود الأطلس".

الطعن القضائي وآليات الإثبات

تستهدف الدفعة القانونية الجديدة من قبل الاتحاد المغربي لكرة القدم إلغاء القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية، والاستناد إلى قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي كان قد منح الفوز للمغرب. يرى المحامي المختص في القانون الرياضي أيوب وهبي أن فرص الدفاع عن حقوق المغرب قوية، خاصة مع توفر أدلة على مخالفات إجرائية من قبل المحكمين.

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يركز فريق الدفاع المغربي على إثارة مسألة البطلان الشكلية للقرار السابق، مستنداً إلى ادعاء إخلال أحد المحكمين بواجبي التحفظ والحياد. ويشير وهبي إلى أن المحكمة الفيدرالية السويسرية لا تنظر في أصل القضية الرياضية، بل تكتفي بمراقبة مدى احترام القانون والإجراءات عند اتخاذ القرار التحكيمي.

من النقاط الجوهرية التي سيطرحها الدفاع المغربي ضرورة تطبيق النص الخاص قبل العام، مما يفرض الاحتكام إلى لوائح بطولة كأس أمم أفريقيا تحديداً المادتين 82 و84. تنص هذه المواد على اعتبار الفريق منسحبا في حال رفضه خوض المباراة أو انسحابه دون إذن من الحكم، بدلاً من الاعتماد على المادة الخامسة من قانون كرة القدم التي استند إليها الحكم السابق.

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تحديات إثبات الأدلة والاتصال الهاتفي

أعرب المحامي أيوب وهبي عن تفاؤله بقدرة المغرب على إثبات ما يدعيه بشأن اتصال هاتفي بين المحكم الألماني ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم. وأكد أن المغرب دولة مؤسسات، وبالتالي فإن وجود مثل هذا الادعاء يقترن حتماً بأدلة قاطعة سيتم تقديمها للمحكمة الفيدرالية السويسرية للدفع بحالة المخالفة.

يواجه فريق الدفاع المغربي تحدياً قانونياً يتمثل في إثبات شرعية آليات الحصول على الأدلة المتعلقة بالاتصال الهاتفي المذكور. يجب على القاضي السويسري التحقق من أن هذه الأدلة قد تم الحصول عليها بطريقة قانونية ومشروعة لتكون قابلة للاعتماد في الإجراءات القضائية الدولية.

يطرح هذا الوضع تساؤلات حول طبيعة الدليل المقدم، سواء كان تسجيلاً صوتياً أم شهادة من أحد الأطراف، وكيفية إثبات مشروعية الحصول عليها. يتوقع وهبي أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم ينشر المعطيات بشكل اعتباطي، بل بعد إعداد ملف قوي يثبت شرعية الأدلة، مما يعزز الأمل في نجاح الطعن.

آفاق القرار المستقبلي والتقييم القانوني

يهدف فريق الدفاع عن المغرب بشكل أساسي إلى إلغاء قرار محكمة التحكيم الرياضية لأسباب شكلية وإجرائية، لاستعادة قرار لجنة الاستئناف التابعة لكاف الذي كان قد منح الفوز إدارياً. يرى وهبي أن حظوظ المغرب تتساوى مع حظوظ السنغال أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، خاصة في حال إثبات إحدى حالتي خرق القانون.

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إذا أثبت الدفاع وجود خرق في الإجراءات القانونية من قبل محكمة التحكيم الرياضية، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء القرار التحكيمي وإعادة تفعيل قرار لجنة الاستئناف. هذا السيناريو يفتح الباب أمام إعادة النظر في نتيجة المباراة وتأثيرها المباشر على ترتيب المنتخبات في البطولة.

يظل الموعد النهائي لتقديم الطعن أو خطوات الإجراءات القادمة في المحكمة الفيدرالية السويسرية محور انتظار للمتابعين للشأن الرياضي والقانوني. يسعى الطرفان إلى حسم النزاع عبر القنوات القانونية، في ظل توقعات بتأثير كبير للقرار النهائي على مستقبل المسابقة.