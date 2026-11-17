يحتفظ منتخب المغرب بالمركز الخامس عالمياً في تصنيف فيفا بـ 1805.34 نقطة متقدماً على البرازيل والبرتغال بعد سلسلة انتصارات قوية.

يُحاول منتخب المغرب تثبيت حضوره في المركز الخامس ضمن التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققتها أسود الأطلس خلال السنوات الأربع الماضية. وقد ارتقى الفريق هذا المركز مؤخراً بفضل فوزه الكبير على منتخب النيجر بنتيجة 5-1، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات، مستفيداً في آن واحد من الخسائر التي مني بها منتخب البرازيل أمام اليابان بنتيجة 2-3، وخسارة البرتغال أمام الدنمارك بنتيجة 1-4 ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

أرقام نقاط تصنيف فيفا العالمية

يبلغ رصيد منتخب المغرب حالياً 1805.34 نقطة في التصنيف الدولي، وفقاً لإحصاءات موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الرسمي. ويتقدم المنتخب المغربي بفارق 7.01 نقطة على منتخب البرازيل الذي يحتل المركز السادس، وبفارق 9.77 نقطة على منتخب البرتغال الذي يتصدى للمركز السابع خلال توقف نوفمبر وتشرين الثاني. ويوضح هذا الفارق التقني الضيق بين المراكز المتقدمة مدى التنافسية الشرسة في قمة التصنيف العالمي.

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تحليل سيناريوهات النتائج والمباريات

في حال تحقيق منتخب المغرب لل فوز على منتخب النيجر، سيرفع رصيده من النقاط إلى 1811.17 نقطة، مما سيمكنه من الحفاظ على المركز الخامس عالمياً بشكل مؤكد. وعلى النقيض من ذلك، إذا انتهت مباراة المغرب مع النيجر بالتعادل، مقابل فوز منتخب البرتغال على منتخب ويلز، فقد يخسر المنتخب المغربي ما بين 7 و8 نقاط، مما يؤدي إلى تراجعه مجدداً إلى المركز السابع في القائمة الرسمية. ويبرز هذا الوضع أهمية كل مباراة في تحديد المشهد التنافسي طويل المدى.

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موعد النشر الرسمي للترتيب الجديد

من المقرر أن ينشر الاتحاد الدولي لكرة القدم الترتيب الرسمي المحدث في تصنيف فيفا يوم الأربعاء 18 نوفمبر وتشرين الثاني، ليكون هو المرجع المعتمد لوضعية المنتخبات في تلك الفترة. وقد كان منتخب البرازيل قد فاز يوم الثلاثاء على منتخب سنغافورة بنتيجة كبيرة تصل إلى 7-0، مما مكنه من الصعود مؤقتاً إلى المركز السادس في انتظار استكمال باقي المباريات وتأثيرها النهائي على النقاط. ويعكس هذا التذبذب المؤقت في المراكز حجم الديناميكية العالية في كرة القدم الدولية.

التفاصيل اللوجستية للقاء المرتقب

>ينطلق منتخب المغرب في مواجهة منتخب النيجر بحظوظ وافرة للفوز، لا سيما وأنه سيستضيف مباراة الذهاب في العاصمة الرباط، بعد أن كانت المواجهة قد جرت سابقاً في الجولة الثالثة بمدينة الدار البيضاء. ويأتي هذا الاستضافة كعامل مساعد معنوي ومادي للفريق، في ظل السعي الحثيث للحفاظ على المكانة المميزة التي حققها التصنيف الدولي خلال الفترة الأخيرة.