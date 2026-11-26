المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نظم فعالية لاستذكار المخرج التونسي الراحل المنصف السويسي وتقييم إسهاماته المسرحية الممتدة.

أقام المعهد العالي للفنون المسرحية في تونس، ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين ل أيام قرطاج المسرحية ، منتدى مسرحياً بعنوان "رد الجميل"، تحت إشراف وإعداد وتقديم لطفي العربي السنوسي. وقد خصصت هذه الفعالية للاحتفاء بالمخرج والمبدع التونسي الراحل المنصف السويسي ، لاستعادة مسيرته الفنية والثقافية والإدارية، ولتسليط الضوء على الأثر الكبير الذي تركه في المشهد المسرحي التونسي والعربي على مدار العقود الماضية.

شهادات حول مسيرته الفنية المتميزة

شهدت الجلسة الخاصة مشاركة عدد من المسرحيين والباحثين الذين عاصروا الراحل أو تتلمذوا على يديه، وأبرزهم المسرحي التونسي منير العرقي والباحث البحريني يوسف الحمدان. قدم الاثنان شهادات غنية تناولت جوانب متعددة من تجربة السويسي الإبداعية، بدءاً من دوره المحوري في تكوين أجيال مسرحية جديدة، وصولاً إلى إسهاماته البارزة في تأسيس الفرق المسرحية، وإدارة المهرجانات، وتعزيز جسور التواصل المسرحي بين تونس والعالم العربي وتحديداً الخليج العربي.

Also read وزارة المالية تحدد جدول صرف رواتب ديسمبر 2026 للقطاع الحكومي

ترسيخ اللامركزية وتطوير الأساليب

استعاد منير العرقي في شهادته علاقته الوثيقة بالمنصف السويسي، مشيراً إلى الدور الحاسم الذي لعبه في فتح أبواب المسرح أمام جيل جديد من الفنانين، ومنحهم فرصاً حيوية للعمل والتجريب في فترة لم تكن فيها هذه الفرص متاحة بسهولة. وأكد العرقي أن السويسي كان من أبرز المساهمين في ترسيخ اللامركزية المسرحية من خلال تجربته الناجحة في مدينة الكاف، التي تحولت إلى مساحة رئيسية لإنتاج العروض، واكتشاف المواهب الشابة، وتكوين أجيال متلاحقة من المسرحيين.

رؤية فكرية وتجارب تربط التونسي بالعربي

من جانبه، قدم الباحث والناقد البحريني يوسف الحمدان شهادة بعنوان "المنصف السويسي يا ثروة في خيالي"، استعاد خلالها الأثر العميق الذي تركه الراحل في تكوينه الأكاديمي والفكري أثناء دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت عام 1978. وأكد الحمدان أن السويسي فتح أمام طلابه آفاقاً جديدة لفهم العرض المسرحي، وقدم رؤية مغايرة لعناصره الأساسية، خاصة السينوغرافيا والجسد والضوء، كما كسر الحواجز التقليدية بين الممارسة المسرحية والبحث النقدي.

Advertisement

توسيع دوائر التواصل مع الخليج العربي

توقف الحمدان عند دور السويسي المهم في تعريف طلابه بتجارب مسرحية عالمية، واستعاد استضافة عرضه "عطشان يا صبايا" في الكويت، ما مثّل محطة استراتيجية في انتقال المسرح التونسي إلى الخليج. فضلاً عن إسهامه في فتح مهرجان قرطاج أمام المشاركات الخليجية، بما عزز التواصل بين التجارب المسرحية العربية، وأضاء على بصمته في المسرح الكويتي من خلال إخراج أعمال بارزة مثل "باي باي لندن" و"باي باي عرب" و"النمرود".

توثيق أثر الراحل في الذاكرة الثقافية

تعكس الشهادات المقدمة تنوع أوجه التأثير الذي تركه المنصف السويسي في المسرح العربي، حيث تجمع بين تجربته في التكوين والتدريس، ودوره في تأسيس الحركة المسرحية خارج العاصمة، وانفتاحه الكبير على التجارب الخليجية، وإدارته لمهرجان قرطاج المسرحي. وتأتي هذه الفعالية استعادة للذاكرة الفنية، كشهادة على ما يظل للمبدعين من حضور في وجدان الأجيال التي عرفتهم وتعلمت من تجاربهم الثرية.