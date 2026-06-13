المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: ابتكار جهاز لإنتاج المياه العذبة من الرطوبة الجوية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن نجاح أحد علمائه في ابتكار جهاز لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب من الرطوبة الجوية، باستخدام تكنولوجيا مصرية خالصة. يعتمد الجهاز على تقنية متقدمة لاستخلاص الرطوبة الكامنة في الهواء وتحويلها إلى مياه نقية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (NRIAG) عن نجاح أحد علمائه في ابتكار جهاز لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب من الرطوبة الجوية ، باستخدام تكنولوجيا مصرية خالصة .

يعتمد الجهاز على تقنية متقدمة لاستخلاص الرطوبة الكامنة في الهواء وتحويلها إلى مياه نقية. يعد الابتكار فريداً من نوعه حيث يتيح الحصول على مياه باردة وساخنة في آن واحد، وتتضاعف كفاءته في المناطق الساحلية والمحافظات ذات الرطوبة العالية. تم تصميم الجهاز بحجم عملي يشبه مبردات المياه المنزلية، مما يجعله سهلاً للاستخدام المنزلي أو في المواقع الحقلية والنائية.

تم تصنيع نماذج فعلية من الجهاز وإخضاعها لاختبارات ميدانية صارمة لفترات طويلة في مناطق بيئية متنوعة، وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية الدقيقة تفوق المياه المنتجة من حيث النقاء التام، وخلوها الكلي من البكتيريا، الملوثات الكيميائية أو الشوائب. يعد هذا الإنجاز خطوة واعدة نحو توطي





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