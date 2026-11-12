المغرب الفاسي يرفض عروض الأهلي المصري للاعب أسامة نور الدين

كشف رئيس نادي المغرب الفاسي عمر بنيس عن رفض النادي لأي عروض مالية من النادي الأهلي المصري للتعاقد مع اللاعب أسامة نور الدين، مؤكدًا استمراره حتى نهاية الموسم.

أكد رئيس نادي المغرب الفاسي عمر بنيس رسميًا رفض النادي تقديمه لأي عروض من النادي الأهلي المصري للتعاقد مع اللاعب أسامة نور الدين. جاء هذا التصريح صراحةً للدفع بالإشاعات التي روجت لها بعض التقارير الصحفية حول انتقال اللاعب إلى الصف الأحمر، مع التأكيد القاطع على أن النية لا تزال قائمة للاستفادة من خدماته داخل الفريق.

رفض العروض المالية من النادي الأهلي المصري

كشف عمر بنيس في تصريحات له لموقع هسبورت المغربي أن النادي تلقى عروضًا من الأهلي المصري خلال الفترة الماضية، ولكنه رفضها جميعًا على الفور. وشدد بنيس على أن اللاعب أسامة نور الدين سيبقى ضمن صفوف المغرب الفاسي حتى نهاية الموسم الحالي، بغض النظر عن حجم العروض المالية المقدمة. وأضاف أن إدارة النادي لم تتلقَ أي عروض رسمية أخرى لضم اللاعب من أي جهة غير النادي الأهلي المصري.

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تزامن هذا الرفض مع تقارير سابقة في أكتوبر الماضي ربطت الأهلي بالتعاقد مع اللاعب، حيث أشارت تلك التقارير إلى تمسك إدارة المغرب الفاسي بالحصول على مبلغ مالي لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار. ويأتي موقف بنيس الحالي كدحض صريح لهذه المطالب المالية، مؤكدًا أن اللاعب جزء أساسي من خطة الفريق ولن يتم التخلي عنه في هذه التوقيتات.

مستقبل اللاعب في الدوري والمنتخب المغربي

وصف عمر بنيس اللاعب أسامة نور الدين بأنه واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المغربي الحالي، متوقعًا انضمامه قريبًا إلى منتخب المغرب. هذا التقييم العالي للاعب يعكس الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها نور الدين داخل فريقه، حيث يلعب كمهاجم أو لاعب وسط متقدم. ويربطه عقد مع المغرب الفاسي يمتد حتى صيف عام 2030، مما يؤكد استثمارات النادي في بناء فريق قوي على المدى الطويل.

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بدأ اللاعب مسيرته مع شباب المحمدية المغربي قبل الانتقال إلى الدوري الإماراتي. عاد إلى المغرب الفاسي في صيف عام 2025 بعد تجربة احترافية ناجحة مع خورفكان الإماراتي، وسرعان ما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري المغربي في الموسم الماضي. هذا الاندماج السريع مع الفريق وأدائه المتميز جعل منه عنصرًا لا غنى عنه.

آليات الحسم والمستقبل القريب

يُذكر أن النادي الأهلي سبق أن تعاقد مع المهاجم المغربي سفيان بنجعدة، قادمًا من المغرب الفاسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. هذا الانتساب السابق يوضح العلاقة التجارية بين الناديين، ولكنه لا يغير من موقف المغرب الفاسي الحالي بشأن أسامة نور الدين. رفض بنيس العرض بوضوح، معربًا عن رغبة إدارة النادي في استكمال الموسم بجوهر فريقها الأصلي.

تبقى فترة الانتقالات الشتوية في يناير كمرحلة حاسمة، لكن موقف النادي من نور الدين قاطع وغير قابل للمساومة. يركز المغرب الفاسي حاليًا على تعزيز أركان الفريق للبطولات المحلية والقارية، ويعتبر نور الدين ركيزة أساسية في هذه الخطة. سيواصل اللاعب التدريب والمباريات مع الفريق، في انتظار تأكيد موقفه النهائي بعد انتهاء الموسم.