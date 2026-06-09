المطارات المصرية: استعانت بنجاح بثلاثة أرباع الرحلات الجوية الطارئة

المجلس العالمي للسفر والسياحة: مصر تعد مثالًا رائعًا على المرونة في قطاع السفر والسياحة

منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو: المطارات المصرية استعانت بنجاح بثلاثة أرباع عدد الرحلات الجوية الطارئة التي تم تغيير جدولها نتيجة إغلاق المجالات الجوية في المنطقة، فيما أشاد المجلس العالمي للسفر وال سياحة بفعالية المطارات المصرية في دعم وتنشيط حركة ال سياحة .

وتشير الإنفوجرافات إلى أن مصر تعد مثالًا رائعًا على المرونة في قطاع السفر والسياحة، خاصة بعد مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتوسعة بنيتها التحتية السياحية. وأشارت منصة ويجو إلى أهمية المجال الجوي المصري كممر للرحلات التي تم تغيير مسارها بسبب إغلاق المجالات الجوية لدول مجاورة





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مطارات مصر استيعاب رحلات جوية سياحة مرونة

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