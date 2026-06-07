تشرح مقالة متحف المصري بالتحرير سبب اعتماد المصريين القدماء على أسلوب تصوير "المنظور المركب" في النقوش، حيث تُظهر كل جزء من الجسم من الزاوية التي تُبرزه بأفضل صورة، وليس owing لعدم القدرة على الواقعية. كما يتضمن العدد مقترحات دولية لتقييد استخدام الأطفال للتكنولوجيا، وتوجيهات رئاسية لدمج الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وإعلان عن خمس منح ومساعدات مالية حكومية، وتقلبات في أسعار النفط مع تركيز على الصين وإيران.

يستكشف المقال الأسلوب الفني الفريد في النقوش والرسوم المصرية القديمة، والمعروف باسم " المنظور المركب "، حيث يتم تصوير أجزاء من الجسم من زوايا مختلفة لإبراز خصائص كل جزء على حدة.

على سبيل المثال، يُصور الرأس من الجانب لإظهار ملامح الوجه والأنف بوضوح، بينما تُرسم العين من الأمام لتظهر كاملة، ويصور الصدر من الأمام لإظهار الكتفين معًا. كان هذا النهج مقصودًا وليس نتيجة نقص في المهارة، حيث ساهم في الحفاظ على قواعد ثابتة وتأكيد الوضوح والرسالة الرمزية في الفن المصري القديم.

كما يتناول المقالtones أخرى تتضمن توجهات دولية لتنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا، وتعليمات رئاسية لإ电子化 التأمين الصحي وتطبيق الذكاء الاصطناعي، و Hamilton منح ومساعدات مالية، بالإضافة إلى تراجع جديد في أسعار النفط عالميًا والتركيز على الصين وإيران





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