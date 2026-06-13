الموازنة العامة 2026/2027 تسجل ارتفاعًا تاريخيًا في دعم المعاشات والضمان الاجتماعي

كشف بيان وزارة المالية عن مخصصات تجاوزت 224 مليار جنيه لبرامج الدعم الاجتماعي في الموازنة الجديدة، مع زيادة 10% لتمويل صناديق المعاشات و2% لبرنامج التكافل والكرامة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، متمثلةً في زيادة تاريخية في مخصصات دعم المعاشات و الضمان الاجتماعي تتجاوز 224 مليار جنيه.

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدولة لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز رفاهية الأسر المستهدفة بأولويات الرعاية. وفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية، تم تخصيص 224.5 مليار جنيه لبرامج الدعم الاجتماعي، وتشمل هذه البرامج تمويل الصناديق التقاعدية، وبرامج التكافل والكرامة، ومعاش الطفل. تمثل هذه الزيادة خطوة جوهرية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة وتحديات التضخم العالمية.

ستخصص مخصصات دعم صناديق المعاشات 169.211 مليار جنيه للعام المالي الجديد، ما يعادل نمواً نسبته عشرة بالمائة مقارنة بالعام السابق. هذا يعني أن أصحاب المعاشات سيحصلون على زيادة لا تقل عن معدل التضخم، ولا تتجاوز خمسة عشر بالمائة، وذلك باستناد إلى قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019. إضافة إلى ذلك، سيحظى برنامج الضمان الاجتماعي، الذي يضم مبادرات "تكافل" و"كرامة" و"معاش الطفل"، بتمويل قدره 55.211 مليار جنيه، بارتفاع قدره اثنين بالمائة عن العام الماضي.

يهدف هذا التمويل إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عادلة وشاملة. من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة خلال الأسبوع الجاري تحت قبة البرلمان، حيث ستُطرح جميع بنود الحماية الاجتماعية أمام النواب للمراجعة والتصديق. وتؤكد وزارة المالية أن هذه الزيادات تُعَدُّ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، وتأكيد الالتزام بأولوية الدولة في حماية الأسر ذات الحاجة القصوى.

يترقب المواطنون هذه الإجراءات بفارغ الصبر، آملاً أن تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة





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الموازنة العامة 2026/2027 دعم المعاشات الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية الاقتصاد المصري

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