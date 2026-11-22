وزارة التنمية المحلية تعلن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بالعدوة بالمنياعلى مساحة 15 فدانًا ضمن منظومة المخلفات الصلبة لتحسين البيئة

أعلنت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إجراء التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بالمركز الصحي بمركز العدوة التابع لمحافظة المنيا. وقد تم تنفيذ هذا المشروع الهام على مساحة إجمالية تبلغ 15 فدانا، في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الوطنية الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة.

تفاصيل التسليم الابتدائي للمدفن الصحي

جاء هذا التسليم استنادًا إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع. وقد نفذ التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن اللجنة المختصة بالمتابعة والاستلام قامت بمعاينة كافة الأعمال.

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تتكون هذه اللجنة من ممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة، والدفاع والإنتاج الحربي ممثلة في الكلية الفنية العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري وجهاز تنظيم إدارة المخلفات. وتم إجراء عملية الاستلام النهائية بواسطة الاستشاري المعتمد من وزارة التنمية المحلية والبيئة.

البنية التحتية للمنظومة الحديثة

يضم المدفن الصحي الجديد خلية مخصصة للدفن الصحي، بالإضافة إلى بحيرة مصممة خصيصًا لتبخير سائل الرشيح المتولد عن عمليات التدوير. كما يرفق المشروع مجموعة شاملة من المنشآت والتجهيزات الفنية والإدارية الضرورية لضمان سير عمليات الإدارة والتشغيل والمراقبة بشكل يومي ودقيق.

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تمثل البنية التحتية للموقع ببناء إداري يحتوي على غرف للمكاتب والخدمات، ومخزن للتخزين، وغرفة مجهزة للمولدات الكهربائية ولوحات التوزيع والتحكم. كما يشمل التصميم غرفة مخصصة لأمن الموقع، وشبكة متخصصة ومعقدة لتجميع سائل الرشيح الذي ينتج من قاع خلية الدفن ونقله عبر خطوط مواسير مجهزة.

تعتمد عملية نقل السائل على طلمبات مخصصة للرفع والضخ لإيصالها إلى بحيرة التبخير. كما يتضمن الموقع وحدة لغسيل إطارات السيارات قبل خروجها، وشبكة متكاملة للإنذار من الحرائق، وكاميرات للمراقبة الأمنية، وأعمدة إنارة خارجية، وخزان صرف، إلى جانب بئرين لمراقبة مستوى المياه الجوفية.

أهمية المنظومة البيئية في مصر

أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن محافظة المنيا شهدت تنفيذ وتسليم عدد من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة. شملت هذه الإنجازات المدفن الصحي بغرب المنيا والمدفن الصحي بتونا الجبل، بالإضافة إلى مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل.

يقام مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل على مساحة 11 فدانًا، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 20 طناً في الساعة. وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ مشروعات المدافن الصحية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات لتعزيز الدفن الصحي والقضاء على التراكمات.

لا تقتصر جهود الدولة على جمع المخلفات ونقلها من الشوارع والمناطق السكنية، وإنما تمتد إلى توفير مواقع مجهزة للتعامل الآمن معها والتخلص النهائي منها. يهدف ذلك إلى الحد من تراكم المخلفات والحرق العشوائي، بما يسهم في تحسين جودة البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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التزامات التشغيل والمستقبل

شددت الوزيرة على أهمية الالتزام التام بالاشتراطات البيئية والفنية خلال جميع مراحل تشغيل المدفن. تتضمن هذه الالتزامات متابعة كفاءة شبكات تجميع سائل الرشيح وأعمال المراقبة البيئية، والتأكد من انتظام عمليات وزن السيارات وغسيل الإطارات.

أضافت الوزيرة أن ميزان الأرض لوزن السيارات المحملة بالمخلفات يتيح متابعة الكميات الواردة إلى الموقع وتسجيلها، مما يساعد على إحكام الرقابة على عمليات الاستقبال والتعامل مع المخلفات. كما تضمن هذه الإجراءات الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها وتحقيق الغرض من المشروع على المدى الطويل.

وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع والمحافظات المعنية. يهدف هذا التكامل إلى استكمال وتطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، بما ينعكس على تحسين مستوى النظافة العامة والحد من الآثار البيئية والصحية.

تسعى الحكومة من خلال هذه المشاريع إلى توفير بيئة أكثر أمانا وصحة للمواطنين في مختلف المحافظات. يمثل التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بالعدوة علامة فارقة في مسيرة تحسين الخدمات البيئية والبنية التحتية في مصر، تأكيدًا على أولوية الملفات البيئية ضمن خطط الدولة.