حقق المنتخب المصري للتجديف الشاطئي نتائج ملفوزة بحصد 13 ميدالية ذهبية في البطولة العربية الثالثة المقامة بالعلمين بمشاركة 7 دول عربية.

توّج لاعبو المنتخب المصري للتجديف بلقب البطولة العربية الثالثة للتجديف الشاطئي لعام 2026، والتي استضافتها مدينة العلمين في بورتو مارينا. حصد فريق الفراعنة في هذا الحدث الرياضي المرموق ما مجموعه 13 ميدالية ذهبية، مما أكد هيمنة مصرية واضحة على المنافسات. جاءت هذه النتيجة القوية خلال منافسات استمرت ليومي الأربعاء والخميس، بمشاركة منتخبات سبعة دول عربية كانت تتنافس بشغف على قمة الترتيب.

تفاصيل ميداليات الذهب المصرية ونجاح الاستعدادات

حصل الثنائي ياسين القماطي وإبراهيم عبد اللطيف على المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي سباق زوجي مزدوج المجدف ناشئين تحت 19 سنة. حقق الاثنان هذا الإنجاز بزمن قياسي قدره 2:20.89 دقيقة، في سباق جمع بين مصر والسعودية. كما توجت اللاعبة الأولمبية عاليا عطيتو بالميدالية الذهبية في نهائي قارب فردي ناشئات تحت 19 سنة، مسجلةً زمنًا قدره 3:18.50 دقيقة. كانت المنافسة في هذا السباق ضئيلة وشملت مصر والمغرب فقط.

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في فئة تحت 23 سنة، حصد زياد سلامة اللقب الذهبي في نهائي قارب فردي بزمن وصل إلى 2:45.59 دقيقة. شارك في هذا السباق ستة دول هي المغرب والصومال وفلسطين والسعودية ولبنان ومصر. كما توج البطل عمر القماطي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي سباق فردي عمومي، في مواجهة قوية شارك فيها منتخبات السعودية وفلسطين وسوريا والمغرب ولبنان ومصر.

في المسابقات الزوجية، فاز ثنائي المنتخب المصري ريماس أسامة ويمنى مصطفى بالميدالية الذهبية في نهائي سباق زوجي مزدوج المجدف تحت 23 سنة. أقيم السباق بمشاركة مصر والمغرب، وكانت النتيجة حاسمة لصالح المصريتين. كما حصلت البطلة سلمى بدور على المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي سباق فردي عمومي سيدات، متغلبةً على منافسات من سوريا والمغرب ومصر.

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تحالفات الفريق المصري وتكتيكات المنافسات

أظهر الثنائي نور الهدى ومروان الشافعي انسجامًا تامًا وحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي سباق زوجي مختلط عمومي. كانت المنافسة في هذا السباق بين مصر والمغرب وسوريا، مما يعكس جودة التدريب والتبادل التكتيكي داخل الفريق. كما حصل أبطال المنتخب المصري للتجديف الشاطئي عاليا عطيتو وحبيبة عطيتو على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباقات متعددة، مما يؤكد قوة التمثيل النسائي في البطولة.

تواصل هيمنة الفريق المصري في فئة الرجال العموميين، حيث حصد الثنائي عمر القماطي وإبراهيم عبد اللطيف المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي سباق زوجي رجال عمومي. أقيم السباق بمشاركة مصر والسعودية وفلسطين ولبنان، وكانت النتيجة دليلاً على تفوق لياقة الفريق المصري. كما توجت سلمى بدور بميدالية ذهبية أخرى في نهائي سباق فردي تحت 23 سنة سيدات، في منافسات جمعت مصر والمغرب فقط.

الإدارة التدريبية والدعم اللوجستي للوفد

قاد الكابتن محمد عبد الكريم المدرب الرئيسي للمنتخب، في حين تولى الكابتن عادل بدر تدريب فئة السيدات. أشرف الكابتن هند عصام على إعداد المنتخب بشكل عام، فيما كان الكابتن محمد السيد مسؤولًا عن تدريب جري. جاء الكابتن محمد فخري مدربًا للياقة والأحمال لضمان جاهزية اللاعبين البدنية الكاملة للمنافسات الشرسة.

رافق الوفد الطبي الدكتور طارق محمود بصفته طبيب المنتخب، لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للاعبين خلال المنافسات. هذه البنية الإدارية المتكاملة ساهمت بشكل كبير في تحقيق النتائج الطموحة التي شهدتها المدينة الساحلية. كان الهدف من هذه الاستعدادات هو تقديم منافسات قوية تعكس التطور الذي تشهده رياضة التجديف الشاطئي على المستوى العربي.

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الاستضافة المصرية وأبعاد الحدث الرياضي

انطلقت المنافسات في النسخة الثالثة من البطولة تحت رعاية الاتحاد المصري للتجديف، الذي يرأسه اللواء شريف القماطي. يتولى القماطي أيضًا رئاسة الاتحاد العربي للتجديف، مما أضفى طابعًا مؤسسيًا هامًا على تنظيم هذا الحدث الدولي. جاء التنظيم تحت إشراف الاتحاد العربي للتجديف وجامعة الدول العربية، مما يؤكد البعد العربي الواسع للبطولة.

شاركت في الحدث منتخبات السعودية والمغرب ولبنان وسوريا وفلسطين والصومال، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة. كان التطلع الكبير لجميع المشاركين هو تقديم مستويات رياضية عالية تعكس الاهتمام المتزايد بمسابقات التجديف. حققت مصر من خلال استضافتها وإنجازاتها الرياضية مكانة متقدمة في خريطة الرياضات المائية على مستوى القارة.