كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المنصورة للدواجن عن تحول الشركة من تحقيق أرباح إلى تسجيل خسائر صافية بقيمة 115.76 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.

أظهرت البيانات المالية الصادرة حديثًا عن شركة المنصورة للدواجن ، إحدى الشركات البارزة في قطاع الدواجن المصري، تحولًا جذريًا في وضعها المالي، حيث سجلت خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026. هذا التراجع الحاد في الأداء المالي يأتي على النقيض من الأداء الذي حققته الشركة خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث كانت قد سجلت أرباحًا صافية، مما يعكس ضغوطًا مالية متزايدة تواجهها الشركة في ظل تدهور الإيرادات وارتفاع التكاليف.

تفاصيل الخسائر المالية المجمعة والمستقلة

صرحت شركة المنصورة للدواجن في بيان رسمي وجهته إلى البورصة المصرية اليوم، بأن صافي خسائرها المجمعة بلغت 115.76 مليون جنيه مصري خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026. وفي المقابل، كانت الشركة قد حققت أرباحًا صافية قدرها 65.43 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025، مما يعني أن حجم العجز المالي الحالي يفوق قيمة الأرباح السابقة بشكل كبير، مما يستدعي إعادة تقييم استراتيجيات الشركة التشغيلية.

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وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة التي تعكس أداء الشركة دون اعتبار للأرباح أو الخسائر الناتجة عن الشركات التابعة، فإن شركة المنصورة للدواجن سجلت خسائر بقيمة 110.09 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026. وفي المقابل، كانت الأرباح الصافية في الفترة نفسها من العام الماضي قد بلغت 67.83 مليون جنيه، مما يؤكد أن الخسائر لم تقتصر على الجانب المجمّع فقط بل امتدت لتشمل العمليات الأساسية للشركة بشكل مستقل.

انهيار الإيرادات التشغيلية للشركة

شهدت إيرادات نشاط شركة المنصورة للدواجن انخفاضًا حادًا وملموسًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث تراجعت إلى 528.25 مليون جنيه مصري. وهذا الانخفاض في حجم المبيعات والإيرادات التشغيلية يعكس ضعفًا في الطلب أو مشكلات في قنوات التوزيع، حيث كانت الإيرادات في الفترة المماثلة من العام السابق قد وصلت إلى 701.49 مليون جنيه، مما يشير إلى فجوة كبيرة في حجم الأعمال المنجزة.

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إن هذا التراجع في الإيرادات، الذي يقدر بفارق يناهز 173 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، يسهم بشكل مباشر في تحويل مسار الشركة من الربحية إلى الخسائر، حيث لم تعد الإيرادات الحالية قادرة على تغطية التكاليف الثابتة والمتغيرة التي تتحملها شركة المنصورة للدواجن في عمليات الإنتاج والتوزيع.

الأثر الاقتصادي والمستقبل المتوقع

تعد هذه البيانات المالية الصادرة عن شركة المنصورة للدواجن مؤشرًا مهمًا على التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن في مصر، والتي قد تكون ناتجة عن تقلبات أسعار العلف، المنافسة الشديدة، أو غيرها من العوامل الاقتصادية الكلية. إن تحول الشركة إلى الخسائر يثير مخاوف المستثمرين حول جدوى النمو الحالي للشركة، ويتطلب مراقبة دقيقة من قبل المحللين الماليين في البورصة المصرية.

يذكر أن مجلة أموال الغد، وهي الإصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية ويصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر، تقدم هذه التغطية الإخبارية لتقديم خدمات متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال. إن متابعة الأداء المالي لشركات مثل المنصورة للدواجن يعتبر جزءًا أساسيًا من التحليل الاقتصادي الشامل الذي تقدمه المجلة لمقرريها والمستثمرين في السوق المصري.