المكسيك تفتتح مونديال 2026 بانتصار مستحق على جنوب إفريقيا في ليلة شهدت طرد ثنائي

تغطية شاملة لمباراة افتتاح كأس العالم 2026 التي جمعت بين المكسيك وجنوب إفريقيا، حيث استغل أصحاب الأرض تفوقهم لتحقيق الفوز بهدفين نظيفين وسط حالة من التوتر أدت لطرد لاعبين من منتخب جنوب إفريقيا.

شهد ملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي انطلاقة استثنائية لبطولة كأس العالم 2026 ، حيث اجتمع عشاق الساحرة المستديرة من كل حدب وصوب لمتابعة المباراة الافتتاحية التي جمعت بين ال منتخب المكسيك ي المضيف و منتخب جنوب إفريقيا .

كانت الأجواء مشحونة بالحماس والترقب، خاصة وأن هذه النسخة من المونديال تعد الأولى من نوعها التي تقام في ثلاث دول مختلفة هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، مما يضفي طابعاً تنظيمياً وتاريخياً جديداً على البطولة التي تمتد في الفترة ما بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. ومنذ اللحظات الأولى لدخول اللاعبين إلى أرضية الميدان، كان من الواضح أن المنتخب المكسيكي يسعى لفرض سيطرته المطلقة لضمان بداية قوية أمام جماهيره العريضة التي ملأت المدرجات باللونين الأخضر والأبيض، في مشهد يجسد شغف المكسيك بكرة القدم.

بدأت المباراة بضغط مكسيكي مكثف لم يمنح لاعبي جنوب إفريقيا فرصة لترتيب صفوفهم أو بناء هجمات منظمة، وهو ما تجلى سريعاً في الدقيقة التاسعة عندما تمكن خوليان كينيونيس من تسجيل الهدف الأول، مما أشعل المدرجات وأعطى دفعة معنوية هائلة لكتيبة المكسيك. حاول منتخب جنوب إفريقيا العودة في النتيجة من خلال الاعتماد على سرعات لاعبيه في الهجوم والضغط في وسط الميدان، إلا أن التنظيم الدفاعي المكسيكي بقيادة خوسيه أورتيز وجون فاسكيز كان سداً منيعاً أمام كل المحاولات.

ومع نهاية الشوط الأول، كان التقدم للمكسيك بنتيجة 1-0، وهو ما عكس تفوقهم الميداني والذهني في إدارة المباراة الافتتاحية والسيطرة على مجريات اللعب في أغلب فترات النصف الأول من اللقاء. ومع بداية الشوط الثاني، ازدادت حدة التنافس وتصاعدت التوترات بين اللاعبين، وهو ما أدى إلى تحول جذري في مسار اللقاء وتأثر أداء المنتخب الجنوب إفريقي بشكل ملحوظ.

ففي الدقيقة التاسعة والأربعين، ارتكب المدافع يايا سيتول خطأً فادحاً بعرقلة لاعب مكسيكي كان في حالة انفراد تام بالمرمى، مما جعل حكم اللقاء يتخذ قراراً فورياً بطرده مباشرة من خلال البطاقة الحمراء. هذا الطرد وضع منتخب جنوب إفريقيا في موقف صعب للغاية، حيث اضطروا للعب بنقص عددي في وقت حرج من المباراة، مما فتح المجال للمكسيك لزيادة الضغط ومضاعفة الهجمات.

وفي الدقيقة السابعة والستين، جاء الهدف الثاني عبر رأسية متقنة من المهاجم راؤول خيمينيز الذي استغل عرضية دقيقة ليسكن الكرة في شباك الحارس رونوين ويليامز، مؤكداً تفوق المكسيك بنتيجة 2-0. لم تتوقف الدراما عند هذا الحد، بل استمرت حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. ففي الدقيقة الرابعة والثمانين، وقع اللاعب سيمبا زواني في فخ التهور، حيث تدخل بشكل عنيف على لاعب مكسيكي.

ورغم أن الحكم لم يتخذ القرار في البداية، إلا أن العودة لتقنية الفيديو VAR أكدت وقوع التعدي، ليقرر الحكم طرد زواني بالبطاقة الحمراء المباشرة، تاركاً منتخب جنوب إفريقيا يصارع في الدقائق الأخيرة بنقص عددي مضاعف. هذا الانهيار الدفاعي والسلوكي عكس حجم الضغط النفسي الذي تعرض له لاعبو جنوب إفريقيا في مواجهة صاخبة على ملعب أزتيكا، مما أدى إلى فقدان التوازن التكتيكي للفريق.

بالنظر إلى التشكيلات، اعتمدت المكسيك على توازن دقيق بين الدفاع والهجوم بوجود برايان جوتيريز وإريك ليرة وألفارو فيدالجو في الوسط، بينما حاول جنوب إفريقيا الاعتماد على تيبوهو موكوينا وسفيفيلو سيثول وجايدن آدامز لربط الخطوط، لكن النقص العددي والضغط الجماهيري حالا دون تحقيق أي نتيجة إيجابية. وتأتي هذه المباراة في إطار المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك، مما يجعل الفوز المكسيكي خطوة هامة جداً نحو التأهل للأدوار الإقصائية.

إن هذه البداية القوية للمكسيك تعطي مؤشراً على طموحاتها الكبيرة في الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة التي تشهد توسعاً في عدد المنتخبات المشاركة، مما يزيد من صعوبة المنافسة وإثارتها في مختلف الملاعب المستضيفة عبر القارة الأمريكية الشمالية





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