المكسيك: اعتقال أحد أبرز قادة كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" في ضربة قوية للجريمة المنظمة

أعلن مسؤولون مكسيكيون عن اعتقال أودياس فلوريس سيلفا، المعروف بلقب "إل خاردينيرو"، أحد أبرز قادة كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"، في عملية عسكرية ناجحة في ولاية ناياريت. ويأتي هذا الاعتقال بعد مقتل زعيم الكارتل السابق في فبراير الماضي، والذي أدى إلى موجة عنف واسعة في البلاد. وقال مسؤولون إن هذا الاعتقال يمثل ضربة قوية للجريمة المنظمة في المكسيك، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الكارتيلات الإجرامية.

أعلن مسؤولون مكسيكيون عن اعتقال أحد أبرز قادة كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"، وهو أحد أقوى التنظيمات الإجرامية في المكسيك ، في عملية عسكرية ناجحة. وأُلقي القبض على أودياس فلوريس سيلفا ، المعروف بلقب " إل خاردينيرو " (البستاني)، والذي كان يُنظر إليه كخليفة محتمل للزعيم الراحل نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتيس، المعروف بلقب "إل مينتشو".

وكان فلوريس سيلفا من بين أكثر المطلوبين من قبل السلطات المكسيكية والأمريكية، حيث كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله. وحدثت العملية العسكرية في منطقة "إل ميرادور" بولاية ناياريت، حيث تم اعتقال فلوريس سيلفا أثناء اختبائه في خندق على جانب الطريق، دون وقوع قتلى أو إصابات خلال العملية.

وكان مقتل زعيم الكارتل السابق في فبراير الماضي قد أدى إلى موجة عنف واسعة في البلاد، شملت هجمات على شركات وإحراق مركبات وإغلاق طرق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا، بينهم 25 عنصرا من الحرس الوطني. وقال مسؤولون مكسيكيون إن اعتقال فلوريس سيلفا يمثل ضربة قوية لكارتل "خاليسكو الجيل الجديد"، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة في البلاد.

وأضافوا أن هذا الاعتقال سيساهم في تقليل نشاطات الكارتل الإجرامية، خاصة في مجال تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، كما أنه سيعزز الأمن والاستقرار في المناطق التي كان الكارتل يسيطر عليها. ومن جانبه، أكد خبراء في مجال الأمن أن هذا الاعتقال قد يؤدي إلى تفكك هيكل التنظيم الإجرامي، خاصة بعد مقتل زعيمه السابق، لكنهم حذروا من أن هذا قد يؤدي أيضا إلى ظهور مجموعات جديدة أو اندماج الكارتل مع تنظيمات أخرى، مما قد يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المكسيك.

وقال مسؤولون أمريكيون إن اعتقال فلوريس سيلفا هو نتيجة تعاون وثيق بين السلطات المكسيكية والأمريكية، مشيرين إلى أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود. ومن المتوقع أن تواصل السلطات المكسيكية جهودها لمكافحة الكارتيلات الإجرامية، خاصة بعد هذا الاعتقال الناجح، في محاولة لوقف موجة العنف التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال مسؤولون في الحكومة المكسيكية إن هذا الاعتقال يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرين إلى أن هذا لن يكون آخر الاعتقالات في هذا الشأن، حيث ستستمر الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة في جميع أنحاء البلاد.

