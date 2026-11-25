الموساد الكنيست الإسرائيلي يصادق على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر بتصويت الأغلبية، وسط رفض حاد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود.

صادقت اللجنة البرلمانية المنظمة ب الكنيست الإسرائيلي ، في يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في أحداث السابع من أكتوبر عام 2023. جاء هذا القرار بتأييد أغلبية من 13 عضوًا، مقابل معارضة 9 آخرين، مما يفتح الباب أمام طرح المشروع للتصويت النهائي قريبًا.

تفاصيل التصويت ومراحل التشريع

أوضحت النائبة أوريت فركاش هكوهين، ممثلة حزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت، أن مشروع القانون قد اجتاز مرحلة التصويت في اللجنة المنظمة بنجاح. ومن المقرر الآن عرض المشروع أمام الهيئة العامة للكنيست لإجراء القراءة التمهيدية غداً الأربعاء.

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تتطلب عملية سن القانون مرور المشروع بثلاث قراءات كاملة بعد القراءة التمهيدية حتى يصبح ساري المفعول رسميًا. وصنفت النائبة فركاش هذا الإنجاز على أنه الخطوة الأولى لإصلاح جرح عميق ومؤلم، مؤكدة على الحق القانوني في الوصول إلى الحقيقة الكاملة لما حدث.

المواقف المتباينة بين الأحزاب

شن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو هجومًا لاذعًا على مبادرة "معسكر التغيير" بعد مصادقة اللجنة. وصف الحزب المبادرة بأنها تدوس على الديمقراطية الإسرائيلية، مؤكدًا أن نتنياهو رفض سابقًا تشكيل لجنة تعينها المحكمة العليا، مطالبًا بلجنة سياسية بديلة.

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اتهم حزب الليكود المعارضة بالدوس على مشاعر العائلات الثكلى، واصفين أعضاء اللجنة بأنهم "مؤيدون للإرهاب" لا يدعمون جنود الجيش الإسرائيلي. وادعى البيان الرسمي للحزب أن الهدف من اللجنة هو محاكمة جنود إسرائيليين باتهامات زائفة بجرائم حرب، وهو ما نفته النائبة فركاش.

تفسيرات النص القانوني والمذكرة

أرجع بيان الليكود مزاعمه إلى جزء من المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، التي أشارت إلى فحص سلوك الجيش في المجال المدني وفق القانون الدولي. إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أكدت أن هذا النص وارد في المذكرة فقط وليس في نصوص القانون التي تحدد صلاحيات اللجنة فعليًا.

شددت التقارير على أن جنود الجيش الإسرائيلي لن يخضعوا للتحقيق المباشر في إطار نشاط اللجنة المزمع تشكيلها، مما ينفي الاتهامات الموجهة ضد القوات التي قتلت وأسرت الإسرائيليين في السابع من أكتوبر.

السياق الإنساني والسياسي للأحداث

شهد السابع من أكتوبر 2023 هجومًا واسعًا من حركة حماس على إسرائيل، نتج عنه مقتل وأسرة مئات الإسرائيليين. ردت إسرائيل بحرب واسعة في غزة أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح والمباني، حيث قتل ما يزيد على 74 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 176 ألف آخرين.

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يعكس هذا التصويت الانقسامات السياسية العميقة داخل إسرائيل، خاصة مع استمرار حملات التحريض ضد الأحزاب العربية التي حصدت 19 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة ودعمت تشكيل حكومة آيزنكوت. يستمر الجدل حول كيفية محاسبة المتسببين في الفشل الأمني مقابل الحفاظ على الوحدة الوطنية.