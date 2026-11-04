المنظمة البحرية الدولية: مضيق هرمز غير آمن والعبور يحتاج لخفض تصعيد

أكدت المنظمة البحرية الدولية استمرار الخطورة في مضيق هرمز وخليج عدن بعد 125 هجوما، مشددة على ضرورة عدم فرض رسوم عبور وخفض التصعيد لضمان سلامة الملاحة العالمية.

أصدرت المنظمة البحرية الدولية تحذيرا حادا بشأن الوضع في مضيق هرمز ، مؤكدة أن المضيق لا يزال غير آمناً للملاحة البحرية في ظل تصاعد المخاطر الأمنية. جاء هذا التقييم صراحة بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية في المنطقة، وسط مخاوف واسعة من احتمال استئناف القتال الفوري أو المتجدد.

إشهار خطورة الملاحة وارتفاع حصيلة الضحايا

أكدت ناتاشا براون، رئيسة قسم التواصل والاتصالات بالوكالة الأممية، أن الوضع الراهن لا يسمح بالعبور الآمن، مبينة أن استعادة حركة الشحن البحري إلى طبيعتها السابقة يتطلب حتمياً خفض التصعيد. ولفتت إلى أن معالجة الأسباب الجذرية للصراع ضرورية وتخرج عن اختصاص قطاع الشحن البحري، إذ تحتاج إلى إرادة سياسية وحلول دبلوماسية لاحتواء الأزمة المتفاقمة.

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كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "سكاي نيوز عربية" عن حجم الكارثة الإنسانية والمادية، حيث بلغ عدد الهجمات التي تم التحقق منها على السفن التجارية في مضيق هرمز 125 هجوما، منها 34 هجوما خلال أكتوبر الماضي فقط. وأسفرت هذه الحوادث العنيفة عن مقتل 24 بحارا من مختلف الجنسيات، مما يعكس تداعيات النزاع المباشر على الأرواح البشرية.

تتبع الهجمات في مناطق جغرافية متفرقة

امتد خطر القرصنة والسطو المسلح ليشمل مناطق أخرى حيوية، ففي خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي، تم رصد 19 حالة مؤكدة من الهجمات أو محاولات الاختطاف خلال العام الجاري. وشملت هذه الحالات 6 عمليات اختطاف للسفن أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، مما يوسع نطاق عدم الاستقرار البحري.

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لا تزال ناقلة النفط "M/T ASANA"، التي تقل على متنها 22 بحارا، محتجزة لدى القراصنة حتى الآن دون الإفراج عنها، مما يمثل حالة طوارئ مستمرة تتطلب تدخلاً عاجلاً. ويظل وضع الناقلة هذا رمزاً لاستمرار تهديدات الأمن البحري التي تتعرض لها السفن التجارية في تلك الممرات المائية الاستراتيجية.

رفض فرض الرسوم ورفض التعدي على السيادة

في رد قوي على مساعي إيران لفرض رسوم عبور على السفن المارة، أكد مجلس المنظمة البحرية الدولية ضرورة بقاء المرور عبر المضيق خالياً من أي رسوم أو تكاليف إضافية. وشدد المجلس على التزامه الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية المنظمة، التي تضمن حرية الملاحة وعدم التمييز ضد أي سفينة.

أوضحت المتحدثة أن أي ترتيبات بين الدول المشاطئة يجب أن تضمن حق جميع السفن في المرور العابر عبر نظام فصل حركة المرور المعترف به دولياً، والذي اعتمدته المنظمة منذ عام 1968. وأكّد مجلس المنظمة أن أي مقترحات جديدة تتعلق بأنظمة فصل حركة المرور أو الترتيبات الملاحية المرتبطة بها، يجب أن تخضع لمراجعة جميع الدول الأعضاء قبل إقرارها.

توجيهات السلامة وتقييم المخاطر في البحر الأحمر

على صعيد التطورات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أكدت ناتاشا براون أن مستوى التهديد لا يزال مرتفعاً ويحتاج إلى يقظة مستمرة. ودعت مالكي السفن ومشغليها إلى إجراء تقييم شامل للمخاطر قبل العبور عبر المنطقة الخطرة، للحد من احتمالات التعرض للهجمات.

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شددت المنظمة البحرية الدولية على ضرورة الالتزام بالممارسات الإدارية والتشغيلية المثلى لضمان سلامة الملاحة وحماية الأرواح والممتلكات. وأكدت أن استمرار هذا المستوى من الخطورة يتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية التجارة العالمية عبر الممرات المائية الحرجة.