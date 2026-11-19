تأهل المقاولون العرب إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزهم على القناة بركلات الترجيح، فيما خاض منتخب الناشئين مباراة أمام اليونان في الدوحة.

تأهل نادي المقاولون العرب رسميًا إلى مرحلة ربع نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكروي على نادي القناة بنتيجة حاسمة في إطار منافسات دور الثمانية، حيث حسم الفريق المباراة بفوزه بركلات الترجيح، مما ضمن استمراره في المسابقة الكروية المحورية على المستوى المحلي.

في سياق متصل، شهد عالم كرة القدم للشباب نشاطًا مكثفًا، حيث خاض منتخب مصر تحت فئة الناشئين مباراة دولية ودية أو تنافسية أمام نظيره المنتخب اليوناني، والتي انتهت بفوز اليونان بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على الملعب رقم 7 الموجود ضمن مقر أكاديمية أسباير، الواقعة بمنطقة الريان في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للفئات العمرية الصغيرة.

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تحالفات القائمة وبنية تشكيل الفريق

وقاد إدارة هذه المشاركة للناشئين المدرب الفني الذي شكل التشكيلة الأساسية بعناية فائقة، حيث اختار اللاعب مالك عمرو ليكون حارس مرمى أساسي، معتمداً على مهاراته الدفاعية لتغطية المنطقة الخلفية، بينما ضم في خط الدفاع كلًا من عادل علاء، وإدم يوسف، ومحمد السيد، وعزت عبد المعز، لتشكيل جدار صلب يتصدى للهجمات المباشرة.

وفي وسط الملعب، اعتمد المدرب على الرباعي المكون من أحمد بشير، وعمر عبد الرحيم، ومحمد جمال، وأحمد صفوت، لضمان السيطرة الكروية وتوزيع الكرات بدقة، بينما تواجد في خط الهجوم الثنائي دانيال تامر، وأدهم حسيب، كخيارين هجوميين مباشرين يهدفان لتحويل فرص التسجيل إلى أهداف فعلية.

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تفاصيل الجدول الزمني والاستضافة القادمة

تستعد دولة قطر لاستضافة النسخة الحادية والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن السابعة عشرة لعام 2026، والتي من المقرر أن تجرى خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر، لتصبح بذلك المنصة العالمية الأبرز لهذا الجيل الشاب من المواهب.

وتتميز النسخة القادمة من المونديال بمشاركة واسعة تضم 48 فريقًا وطنيًا، مقسمين إداريًا على 12 مجموعة، حيث يتنافس كل منتخب مع فريقين آخرين في مجموعته، وهو ما يزيد من حدة التنافس ويضع الفرص متاحة أمام جميع المنتخبات للوصول لأعلى المراكز.

الانتشار العربي والمشاركة المصرية في البطولة

وتبرز بطولة كأس العالم للناشئين بحضور عربي لافت ومميز، حيث تشارك خمسة منتخبات عربية ضمن هذا الحشد الكروي الضخم، وهي منتخبات مصر، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، والجزائر، مما يعكس نموًا ملحوظًا في الاهتمام بكرة القدم الشابة في المنطقة.

وبلغة الأرقام والتفاصيل الدقيقة، حقق منتخب اليونان نتيجة المباراة بفوزه بهدفين مقابل هدف واحد، مما رفع رصيد النقاط الخاص به إلى 3 نقاط، ليسجل لنفسه المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما بقي منتخب مصر بدون أي نقاط في المركز الثالث، مما يتطلب منه جهدًا إضافيًا في المباريات القادمة.

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القائمة الكاملة للاعبين والاحتياط

وتتكون القائمة المساندة والمكتملة لحراسة المرمى من اللاعبين مالك عمرو، ومحمد عبيد، وعبدالعزيز محمود، كخيارات بديلة ومتابعة للحماية.

أما في خط الوسط، فبالإضافة للأساسيين، يضم الفريق كلا من سيف كريم، ويوسف عبدالله، وزياد سعودي، لتعميق السيطرة على إيقاع اللعبة.