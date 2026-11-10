الموافقة على تمويل البنك الدولي ومجلس الوزراء يقر تشكيل لجنة ساحلية موحدة

مجلس الوزراء يقر اتفاق تمويل البنك الدولي لمصر ويشكل لجنة عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع اعتماد قرارات إسناد 26 مشروعاً لوزارة الإسكان.

أعلن مجلس الوزراء رسميًا عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج " تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفُرص والرفاهية في مصر". يأتي هذا القرار في إطار التعاون الاستراتيجي بين حكومة جمهورية مصر العربية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تمهيدًا لتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تعزز الأداء المالي للدولة.

وقد وقع الاتفاق في الأول من نوفمبر 2026، ويهدف إلى توفير موارد مالية لدعم الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر. يعتمد هذا النوع من التمويل على إتاحة资金支持 للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحقيق نتائج ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن استدامة النمو خلال الفترة المقبلة.

Also read الطقس اليوم الأربعاء 26-3-2025.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33

محاور الإصلاح الاقتصادي والبيئي

تركز المرحلة الثانية من برنامج البنك الدولي على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية لدفع عجلة التنمية في مصر. يهدف المحور الأول إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات. بينما يركز المحور الثاني على زيادة مرونة الاقتصاد الكلي لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.

أما المحور الثالث فيشدد على دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعكس التزام الحكومة بالمعايير العالمية للاستدامة. وتعد هذه الإجراءات الإصلاحية ركيزة أساسية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وضمان استجابة فعالة للتحديات الاقتصادية الراهنة في البلاد.

Advertisement

تشكيل لجنة وطنية شاملة للساحل

وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط. تأتي هذه الخطوة لتنظيم الشؤون المتعلقة بالسواحل المصرية وضمان إدارة مستدامة للموارد الطبيعية في هذه المناطق الحيوية. يتولى رئاسة هذه اللجنة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، لضمان التوجيه المباشر والفعال.

تشمل عضوية اللجنة الوزارات المعنية بإدارة المناطق الساحلية، وتكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررة للجنة. تهدف هذه اللجنة إلى وضع القواعد الخاصة بنظام عملها وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة لكل وزارة، مما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة.

صلاحيات اللجنة والمشاركة المحلية

تمنح اللجنة الوطنية العليا صلاحية اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تكامل خطط الدولة مع بعضها البعض وتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية.

كما تتولى اللجنة الفصل في الاختصاصات في المناطق الساحلية عبر قرارات ملزمة بناءً على عرض الأمانة الفنية للجنة. تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

Advertisement

متابعة المشاريع والإسناد التنفيذي

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية في الرابع عشر من أكتوبر 2026. تخص هذه القرارات إسناد مشاريع لعدد 26 مشروعًا، وتغطي مجالات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والنيابة العامة.

تسعى هذه الإجراءات إلى تسريع وتيرة التنفيذ الفعلي للمشاريع الحيوية، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة في الإنشاءات. يمثل هذا الاعتماد خطوة جوهرية في تحويل الخطط الاستراتيجية إلى واقع ملموس يخدم المواطن ويعزز البنية التحتية للدولة المصرية.