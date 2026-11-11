المنتخب المصري: أول تدريبات جديدة تحت تأمين كابتن علي ماهر

المنتخب المصري يبدأ تحضيره لمباريات مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، مع حضور كبار الاتحاد في التدريبات ومنتدى حكيم المهندس هاني أبوريدة.

المنتخب المصري للكرة القدم شغلت مؤخراً منصّة حادة في تدريباتها الأولى تحت إشراف الكابتن والمدرب الجديد علي ماهر ، استعداداً لمواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. تم نشر لقطات متعددة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم فيسبوك، توضح حضور كبار المسؤولين مثل المهندس هاني أبوريدة ، رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

التحضيرات الفنية والجهود الكبرى

حين ألقى كابتن المنتخب علي ماهر محاضرة تحفيزية للمنتخب، ركّز على أهمية تركيز الفريق على الانضباط البدني والذهني قبل الشوط الأول. شدد بأهمية التركيز وتجاوز التعب في المرحلة المقبلة، بالإشارة إلى أن تعطيل أي ميّزات للمنافسين يضر فرص الفريق في التصفيات. أسعاه في اجتماع تدريبي الثلاثاء الماضي، على ملعب المركز الوطني للمنتخبات، يضبطنا في معسكر ميداني مع عدد من أنشطة كفاءته القيادية.

من جانب آخر، تم توجيه كلمة متحمسة من مهندس هاني أبوريدة إلى اللاعبين، شدد فيها أن التزام الجماهير بالعودة لركوب الفائز لم تكن ستسيطر على ملعب الأهلي الغرب، وتلتزم على لفت الاحترام للمواهب تحت إشراف الجهاز الفني المتأكّد من أن أدوارهم دقيقة بدقة.

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نشور حشد كبار المسؤوليات في المعسكر

بالتزامن مع التدريبات، شهد اللاعبون حضور رئيس الاتحاد والمدرب الجدد، شمل الأعضاء مسيّرة من مجلس الإدارة والضوابط الفنية لضمان استكشاف مرحلة التداخل بين الجهد البدني والهدف التكتيكي.تعاونا لتحليل الفيديوهات وتطوير خطط للتغلب على أي أخطاء. فرديَّ ؤ الاعتبار على أداؤهم أثناء تدريبها، ويضمن أحد اللاعبين أن الفرص ستظهر في مباراة تنافسية قادمة.

تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة للتمارين الفردية، بحيث يتلقى كل لاعب تعليمات مخصصة لرفع وتحسين قدراته، محتكماً في هيكل المواهب التي تم تضمينها فى التدريب العملي. كما أظهر مدرب الكابتن المشهد سعيه لتعديل الخطة التدريبية لأن تواجهوا في مباراة ذلك. يركز المركز الوطني على تدريب التخصصات المختلفة لضمان جهولة اللاعبين بالكامل.

ما ينتظر المنتخب بعد التدريبات الحالية؟

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بعد هذه السلسلة التعليمية الأولية، يخطط الفريق للحفاظ على واجباته الفردية والفرق في الصدارة. وضع المرشد الفني علي ماهر الاستراتيجية الممنهجة التي تشمل تكوين حروب رياضية على مدى التدريب التالي، مع أي توقعات فاعلة للمستقبل. في المقابل، يعد الإدارة بالإجراءات الدورية لتعزيز نجوم الفريق وتمكّنهم من بيئة مستمرة للنجاح. جميع الأمور موضحة في استعراضات تنفيزي الموصولية للجهة المجمعة، مع الضغط لذخيرة حماس وإيجابية في اللاعبين.

من جهة أخرى، يفتح الطريق أمام المنتخب المزيد من المسابقات الدولية، مع احتمالية وجود تحصد صائع. موجر لذلك، على اللاعبين أن يتابع الفريق أمل بتحقيق المهام الفنية في المودة مع الهوية الوطنية. وستبدأ الجولة النهائية للمباراة الثالثة والرابعة في التاريخ الجداول الأوروبي.