مشروع قرار ينشئ المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات بست منصات فرعية وقاعدة بيانات مركزية تدعمها أدوات الذكاء الاصطناعي، لمتابعة أداء الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية.

كشف مشروع القرار المطروح عن إنشاء منظومة إلكترونية باسم المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات ، تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي. وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها.

ويتيح هذا الإطار متابعة الأداء الحكومي وحوكمة البيانات وتكاملها داخل منظومة واحدة. وينص المشروع على أن المنظومة تتكون من ست منصات فرعية، تُدار ضمن إطار تنظيمي تشرف عليه لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء.

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آلية عمل المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات

تعمل المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات على تجميع البيانات من الجهات المختلفة وتحليلها وعرضها في صورة مؤشرات دورية. والهدف من ذلك هو تكوين صورة شاملة عن أداء كل جهة معنية ورصد تطور هذا الأداء على مدار فترة زمنية محددة.

تضم المنظومة منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، وتهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة تقييم أداء القطاعات. وتغطي المنصة التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة، وتتضمن مؤشرات مركبة لقياس الأداء على مستوى كل قطاع.

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منصات السيناريوهات والمشروعات القومية ومتابعة الاستراتيجيات

تهدف منصة السيناريوهات والتنبؤات إلى تقديم سيناريوهات لقياس أهم المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية. وتتضمن المنصة لوحات معلومات للتنبؤ بمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين في الخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقا لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وتتولى منصة المشروعات القومية متابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي بصورة دورية، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية للمشروعات. كما تقيس النتائج والأثر التنموي المتحقق، بما يساعد على تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات ودعم قرارات أولويات المشروعات وتوزيع الموارد.

وتهدف منصة برنامج عمل الحكومة إلى متابعة تحقيق مستهدفات البرنامج وقياس أدائه، وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية. أما منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية فترصد أهداف الاستراتيجيات ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس أدائها لكافة الجهات المعنية، وتربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة.

كما تتولى المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء الاستعراض اللحظي لكافة الإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي لهذه التكليفات. وتتيح تحديث موقف التنفيذ بصورة لا مركزية من خلال الجهات المعنية، وتوفر لوحة شاملة بمؤشرات الأداء لتقييم الإنجاز وتحسين مستوى الأداء.

اللجنة الدائمة وصلاحيات الإشراف على البيانات

تنشأ لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وتُشكل برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

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تملك اللجنة اعتماد إطار ومكونات المنظومة ومؤشراتها، وإقرار ما يلزم من تحديث أو تطوير لمواكبة الأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما تشرف على اتساق مخرجات المنظومة مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.

وتقر اللجنة قواعد الحوكمة المنظمة لإدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحدد أطر الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها. كما تتابع التزام الجهات المعنية بتوفير البيانات والمؤشرات وتحديثها في المواعيد المحددة، وتعتمد آليات قياس هذا الالتزام وربطها بأطر تقييم الأداء المؤسسي.

ويعرض رئيس اللجنة الدائمة على رئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدا لعرضه على فخامة السيد رئيس الجمهورية. وتشمل صلاحيات اللجنة كذلك متابعة معالجة المعوقات الإدارية والتنفيذية، واعتماد التقارير الدورية، وإضافة منصات أو قواعد بيانات أخرى وفقا للضوابط الفنية والتنظيمية المقررة.

إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ

ضمن القرارات المعروضة، تضمن مشروع القرار الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ. وتستند اللجنة إلى ما نص عليه القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

ولم يتضمن النص المتاح تفاصيل إضافية عن تشكيل اللجنة الجديدة أو مهامها أو مواعيد عملها، لذلك تقتصر هذه المعلومة على ما ورد في مشروع القرار دون غيره.