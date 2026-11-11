المنتخب السعودي يعيد لاعباً إلى معسكره القتالي في الدوحة

بعد انضمام سعود عبد الحميد إلى تدريب المنتخب السعودي في الدوحة، يواصل الجهاز الفني التحضير للمواجهات المقبلة مع استعداد ثقيل للضغط العالي والمهام التكتيكية.

في معسكر المنتخب السعودي القائم حاليًا في العاصمة القطرية ال دوحة ، عاد مساعد اللاعب سعود عبد الحميد إلى تدريبات الكادر الأخضر بعد انتهاء ارتباطاته مع نادي لانس الفرنسي، في خطوة تقربه من المشاركة في المباريات القادمة. أعلن المدرب اليوناني جورجيوس دونيس في الحصة التدريبية التي اطلعت على البُنى الأساسية للإحماء ثم تدريبات فنية مكثفة، إن اللاعبين على موعد مع نظام الضغط العالي الذي ينوي تطبيقه في أكثر من مواجهة قصيرة.

أهداف الجلسة التدريبية والحوارات الفنية

قاد جورجيوس دونيس حصة التدريب التي تضمنت تأدية تمارين بدنية لهدف الإحماء، تلتها تدريبات فنية باستخدام المربعات والضغوط على الجهاز. أكمل فريق الدعم الفني تدريبات على تنظيم اللعب على مساحة الملعب الكاملة لتقييم مدى تنفيذ التعليمات الفنية من قبل اللاعبين.

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تجهيزات العضوية وخطط المباراة التحضينية

وفي إطار البرنامج التحضيري، صرح الجهاز الفني أن التدريب المغلق سيقام يوم الأربعاء في السادسة والنصف مساءً على ملعب الإرسال، ليشمل اللاعبين استعدادًا للمواجهتين الوديتين المقبلتين. يواصل معسكر المنتخب السعودي في قطر حتى السابع عشر من نوفمبر الجاري، مع خطة اختبارين ودينين على ملعب خليفة بن حمد: مباراة ضد كوريا الجنوبية في الثالث عشر من نوفمبر، ثم مواجهة أوزبكستان في السابع عشر من نوفمبر.

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تحديات غياب وإعداد اللاعبين المعنيين

ظل غياب فراس البريكان مستمرًا في اليوم الثاني، نتيجة نزلة برده التي أعاقت مشاركته في التدريب الجماعي. في الوقت ذاته، أُعيد إدخال سعود عبد الحميد إلى صفوف الفريق عقب وصوله إلى الدوحة، ليدخل فريقاً مؤهلًا في التدريب الداخلي. صرح الجهاز الفني أن اللاعبين مدخلهم إلى معسكرهم في الدوحة، سيتعاون مع المدرب جورجيوس دونيس ليتأقلموا مع المدخل التكتيكي السرعة والضغط المرتفع.

خطة الأهداف المستقبلية للمواجهات القتالية

تتضمن خطة المنتخب السعودي في القطب المساعد النقاط التالية: تطبيق أسلوب الضغط العالي في جميع المراحل، تعزيز القوة البدنية للاعبين، وتنفيذ صيغ التكتيك التي تتطلب تنسيقًا عاليًا بين الخطوط الأمامية والخلفية. من المتوقع أن ينهى البرنامج التحضيري بدوري حاسم أمام منتخب كوريا الجنوبية وينتهي بالمباراة النهائية مع أوزبكستان، مع الاطلاع على ملاحظات حازمة من قبل الجهاز الفني لضمان أقصى استفادة من التجربة التدريبية.