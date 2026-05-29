المملكة المتحدة: اتهامات لليوناني بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي يُعتقد أنه مرتبط بإيران

وجهت السلطات البريطانية اتهامات إلى مواطن يوناني بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي يُعتقد أنه مرتبط بإيران، وذلك في إطار تحقيق يتعلق باستهداف صحفي يعمل في قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة للحكومة الإيرانية والمقيمة في المملكة المتحدة.

تقول الشرطة البريطانية إن المتهم، يوانيس أيدينيديس (46 عاماً)، والمقيم في مدينة ميونيخ الألمانية، أُلقي القبض عليه الأسبوع الماضي، ووجهت إليه اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، على أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن. وأوضحت الشرطة أن القضية ترتبط بمحاولات استهداف صحفي مقيم في بريطانيا يعمل لدى قناة "إيران إنترناشيونال"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا ترى وجود تهديد أوسع للجمهور على خلفية التحقيق.

من جانبها، قالت رئيسة قيادة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان، إن القضية قد تثير القلق بين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية داخل المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن السلطات تواصل تقديم الدعم والإرشادات الأمنية للأفراد والمؤسسات المعنية. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من توجيه اتهامات لثلاثة أشخاص بمحاولة إضرام النار في مبنى مرتبط بقناة "إيران إنترناشيونال" شمال غربي لندن، في حادثة لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية.

كما تواصل الشرطة البريطانية التحقيق في احتمال وجود صلات إيرانية بسلسلة من حوادث الحرق التي استهدفت مواقع يهودية في العاصمة البريطانية، بعدما أعلنت جماعة موالية لإيران تُدعى "أصحاب اليمين الإسلامي" مسؤوليتها عن عدد من تلك الحوادث





