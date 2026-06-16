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المكتبة الإسكندرية تعلن عن سلسلة ندوات جديدة عبر الإنترنت بعنوان "فضاءات الريفية العربية في عالم متغير"

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المكتبة الإسكندرية تعلن عن سلسلة ندوات جديدة عبر الإنترنت بعنوان "فضاءات الريفية العربية في عالم متغير"
المكتبة الإسكندريةندوات عبر الإنترنتفضاءات الريفية العربية في عالم متغير
📆6/16/2026 8:20 AM
📰ElwatanNews
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المكتبة الإسكندرية تعلن عن سلسلة ندوات جديدة عبر الإنترنت بعنوان فضاءات الريفية العربية في عالم متغير، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.

المكتبة الإسكندرية تعلن عن سلسلة ندوات جديدة عبر الإنترنت بعنوان " فضاءات الريفية العربية في عالم متغير " بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.

وقد أوضح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن هذه السلسلة من الندوات تأتي استكمالا لسلسلة سابقة بدأت في 2024، حيث تم الانتهاء من كتابة المجلد الأول الذي تناول التغيرات التي طرأت على المدينة العربية. كما تحدث عن التحولات التي طرأت على اسواء في ثقافة الاستهلاك أو أنماط السلوك على قاطني الريف، حيث أصبح الريف الجديد لم نكن نعرفه من قبل. كما شهدت دار الكتب والوثائق انخفاضا طفيفا في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026 بالصاغة

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المكتبة الإسكندرية ندوات عبر الإنترنت فضاءات الريفية العربية في عالم متغير التغيرات التي طرأت على المدينة العربية تحولات في ثقافة الاستهلاك أو أنماط السلوك على الريف الجديد لم نكن نعرفه من قبل دار الكتب والوثائق انخفاض في أسعار الذهب

 

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