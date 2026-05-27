المنتخب المصري يختتم تدريبه قبل ودية روسيا استعدادًا لكأس العالم 2026

حسام حسن يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة "الفراعنة" قبل مواجهة روسيا، مع ترتيب جدول المباريات في مجموعة كأس العالم ضد بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

في أجواء حماسية أمام الجماهير المصرية، أنهى المدرب حسام حسن تدريبه الأخير للمنتخب الوطني على أرضية استاد القاهرة، استعدادًا للمواجهة الدولية مع منتخب روسيا في غدٍٍ الخميس.

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من التدريبات المكثفة التي يجرىها المنتخب تمهيدًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستُستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك. يعبّر اللاعبون عن طموحهم الكبير لتحقيق أداء قوي يرضي المشجعين ويعزز مكانة "الفراعنة" على الساحة العالمية، خاصةً مع توقع مواجهة ثلاث فرق صعبة في مرحلة المجموعات: بلجيكا، نيوزيلندا، وإيران.





حكمت تفاصيل التشكيلة المتوقعة للودية ضد روسيا على قرارات حسام حسن التي اختار فيها حارس المرمى مصطفى شوبير كواحد من أعمدة الدفاع، إلى جانب الخط الدفاعي المكوّن من محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، وأحمد فتوح. وفي خط الوسط، حُدّد المئات مروان عطية وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" لتدعيم صلابة الفريق، بينما يشكل القنابل الهجومية هيثم حسن، عمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه "الخط الأخير" لتسجيل الأهداف.

هذه التشكيلة تسعى إلى إظهار توازن بين الصلابة الدفاعية والقدرة الهجومية في مواجهة روسيا التي تعتبر اختبارًا رئيسيًا قبل الانطلاق إلى البطولة.



المباريات القادمة في مجموعة العالم ستُجرى على مدار أسبوعين، حيث يلتقي منتخب مصر ببلجيكا في سياتل يوم 15 يونيو، ثم ينتقل إلى فانكوفر لمواجهة نيوزيلندا في 21 يونيو، وأخيرًا سيختتم مرحلة المجموعات ضد إيران في سياتل بتاريخ 26 يونيو. كل لقاء يحمل أهمية قصوى في نقاط التأهل، ويُتوقع أن تكون المنافسة شرسة نظرًا للمتساوية في قدرات الفرق.

كما سيُعقد تدريبات إضافية مع لاعبين بارزين مثل عمر مرموش وحمزة عبد الكريم للارتقاء بالتحضيرات الفنية والبدنية، مع التركيز على تعزيز الروح القتالية والتكتيك الجماعي. يبقى الأمل معقودًا على أن يستثمر المنتخب هذه الفترة لتحسين الأداء وضمان مكانة صلبة في مرحلة خروج المنتصف في مونديال 2026





