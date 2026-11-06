المنتخب المصري لكرة القدم الشاطئية يتصدر المجموعة الأولى بفوز عريض على العراق 5-2

فوز المنتخب المصري لكرة القدم الشاطئية على العراق بنتيجة 5-2 يمنحه الصدارة برصيد 6 نقاط ويقربه من حجز مقعد في المربع الذهبي.

واصل المنتخب المصري ل كرة القدم الشاطئية سلسلة انتصاراته في البطولة، بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره العراقي بنتيجة 5-2 في ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. جاء هذا اللقاء ضمن منافسات المجموعة الأولى ، وأسفر عن ابتعاد الفراعنة خطوة إضافية نحو حسم تأهلهم رسميا إلى المربع الذهبي.

بهذه النتيجة، حافظ المنتخب المصري على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط كاملة، بينما تراجع المنتخب العراقي إلى المركز الأخير دون أي نقطة. ويضع هذا الترتيب الفريق المصري في موقع مريح قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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المنتخب المصري يتصدر المجموعة الأولى بست نقاط كاملة

تصدر المنتخب المصري لكرة القدم الشاطئية المجموعة الأولى بعد جولتين، إذ جمع ست نقاط كاملة من مبارياته حتى الآن. وتأتي هذه النتيجة ضمن سلسلة انتصارات متواصلة للفريق في البطولة، وهو ما منحه دفعة معنوية قبل مواجهاته المقبلة.

تعني الحسابات أن الفوز على العراق لم يكن مجرد انتصار إضافي، بل خطوة تقرب الفريق من حجز بطاقة المربع الذهبي. ويبقى لقاء مصر مع منتخب موريتانيا في الجولة الأخيرة هو الحاسم لتحديد الصدارة النهائية للمجموعة.

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أما المنتخب العراقي، فقد تراجع إلى المركز الأخير دون رصيد من النقاط، وهو وضع يجعله مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية في آخر مبارياته إذا أراد الاستمرار في المنافسة على التأهل.

المنتخب المغربي أول المتأهلين وصراع المجموعة الثانية

أصبح المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية أول المتأهلين رسميا إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه الكاسح على نظيره الليبي بنتيجة 7-1. وبهذا الفوز احتل أسود الأطلس صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

استفاد المنتخب المغربي من تعثر المنتخب العماني أمام نظيره اللبناني، إذ انتهى اللقاء بالتعادل 5-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي. ثم حسم المنتخب اللبناني الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وشهدت هذه المواجهة أول احتكام لركلات الترجيح في يوم البطولة الأول، وهي المرة الأولى التي تُحسم فيها مباراة بهذه الطريقة في هذه النسخة من البطولة.

المنتخب السعودي يقلب التأخر ويشعل صراع البطاقة الثانية

قلب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية تأخره بهدفين دون رد أمام منتخب موريتانيا، ليحقق الفوز بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار حصد الأخضر أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة.

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أشعل هذا الفوز الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة من المجموعة الأولى، إذ تساوى المنتخب السعودي مع منتخب موريتانيا في رصيد النقاط. ويحتفظ الفريقان بأملهما في التأهل حتى الجولة الأخيرة.

مواجهات الجولة الأخيرة تحسم التأهل يوم السبت

تختتم منافسات دور المجموعات يوم السبت بإقامة أربع مواجهات حاسمة، يلتقي فيها المنتخب السعودي مع نظيره العراقي. وفي الوقت نفسه، يواجه المنتخب اللبناني نظيره الليبي.

في المواجهتين الأخريين، يلتقي المنتخب العماني مع المنتخب المغربي المتأهل بالفعل، وتختتم الجولة بلقاء مرتقب يجمع منتخب مصر مع منتخب موريتانيا لحسم صدارة المجموعة الأولى وتأهلها.

يعني ذلك أن المنتخب المصري سيخوض لقاءه الأخير وهو يملك فرصة حسم الصدارة، بينما سيحدد لقاء السعودية مع العراق مصير البطاقة الثانية. وتمنح نتائج هذه الجولة كل منتخب فرصة لإعادة حساباته قبل ختام دور المجموعات.