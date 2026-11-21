افتتحت رشا سعد شرف الملتقى العلمي الأول للتوكاتسو بكلية التربية بجامعة العاصمة لدعم استدامة أنشطة التعلم الشامل وإعداد المعلم وفق النموذج الياباني في مصر.

افتتحت رشا سعد شرف، الأمين العام ل صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الملتقى العلمي الأول لبرنامج التوكاتسو ب كلية التربية ب جامعة العاصمة يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026. يهدف الملتقى إلى تعزيز استدامة أنشطة التعلم الشامل، وترسيخ ثقافة تبادل الخبرات والممارسات التربوية بين الأجيال، بمشاركة خريجي وطلاب البرنامج الدولي للتوكاتسو.

يأتي الملتقى ضمن جهود تطوير منظومة إعداد المعلم ونقل الخبرات التطبيقية، والاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير العملية التعليمية في مصر. وأقيم الحدث تحت رعاية السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، ووليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

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أهداف الملتقى العلمي الأول للتوكاتسو في مصر

تؤكد رشا سعد شرف أن صندوق تطوير التعليم سيواصل دعم برنامج التوكاتسو في مختلف مراحل تنفيذه، مع توفير مقومات استدامته ونشر ثقافته في مصر. ويتم ذلك عبر إعداد وتأهيل كوادر تعليمية متخصصة قادرة على تطبيق أنشطة التعلم الشامل وفق النموذج الياباني.

وأوضحت شرف أن هذه الكوادر ستراعي خصوصية وثقافة المجتمع المصري، بما يحقق التكامل بين فلسفة التجربة اليابانية واحتياجات المنظومة التعليمية المصرية. وأشار البيان الصحفي الصادر عن الصندوق إلى أن الهدف هو تحقيق هذا التكامل بصورة عملية.

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شهد افتتاح الملتقى حضور أمل سويدان، المنسق العام لتنفيذ برنامج التوكاتسو بالجامعات المصرية ورئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية سابقا. وأشادت سويدان بدور جامعة العاصمة في دعم التجربة، وحرصها على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين طلاب وخريجي الدبلوم المهني الدولي على مدار عامين متتاليين.

مشاركة الخريجين وجامعة فوكوي في نقل الخبرات

قدم خريجو الدفعة الأولى من برنامج التوكاتسو عرضا استعرضوا فيه تجربتهم التعليمية والتدريبية وأثر الدراسة في تعميق فهمهم لفلسفة أنشطة التوكاتسو. كما تناول العرض دورها في ترسيخ الممارسات الداعمة لتعلم الطفل ونموه بصورة شاملة.

استعرض الخريجون الخبرات والمشاهدات التي اكتسبوها خلال الدراسة والتدريب الميداني، والدروس المستفادة من التطبيق العملي، إلى جانب التحديات التي واجهتهم وطرق التعامل معها. ونقلوا هذه الخبرات إلى طلاب الدفعة الجديدة في حوار وتفاعل مباشر.

وقدم دياناجيساوا تشوتشي، عميد معهد الدراسات المهنية للمعلمين، وياسمين سامي، الأستاذ المشارك بجامعة فوكوي اليابانية، عرضا حول دور الملتقى في تفعيل دورة الأجيال المطبقة في اليابان. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز التواصل بين طلاب الدفعات المختلفة وتطوير مجتمعات التعلم المهنية.

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أثر التجربة اليابانية على التعليم الفني في مصر

أوضح بيان صندوق تطوير التعليم أن نجاح التجربة اليابانية في مصر لم يقتصر على أنشطة التعلم الشامل داخل المدارس، بل امتد إلى مجالات التعليم الفني والتكنولوجي. ويعكس ذلك الإقبال على معهد الكوزن المصري الياباني.

وأشار البيان إلى أن معهد الكوزن المصري الياباني أصبح يتمتع بميزة تنافسية تعكس الثقة في النموذج الياباني وما يقدمه من تجربة تعليمية وتدريبية متميزة. كما عرض أبو الحسن أبو المجد، ممثل وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، فلسفة التوكاتسو ودورها في النمو الشامل للطفل.

وشهد الملتقى تكريم شركاء النجاح من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وممثلي وحدة المدارس المصرية اليابانية، إلى جانب مديري ومعلمي المدارس المصرية اليابانية بالحي الثالث وحدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر. ويأتي التكريم تقديرا لدورهم في دعم طلاب البرنامج وربط الدراسة الأكاديمية بالممارسات داخل المدارس.

يعكس تنظيم الملتقى حرص كلية التربية بجامعة العاصمة على توسيع نطاق الاستفادة من التوكاتسو عبر تعزيز الشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية والمدارس المصرية اليابانية. ويؤكد الحدث أهمية إعداد المعلم وتأهيله وفق أحدث الممارسات التربوية.