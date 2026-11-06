الملتقى الثاني للحرف التراثية: إبداعات مصرية تقام بالقاهرة

تستضيف القاهرة فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية تحت عنوان إبداعات مصرية، بمشاركة أكثر من 40 فنانا وحرفيا في قصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر.

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة ، فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية، والذي يحمل عنوان "إبداعات مصرية". ستبدأ الفعاليات في تمام الحادية عشرة صباحا يوم الأحد المقبل، وذلك في مقر قصر الإبداع الفني الواقع بمدينة السادس من أكتوبر. يأتي هذا الحدث تحت الرعاية المباشرة للدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

تفاصيل برنامج الملتقى الفني والحرفي

يسير الملتقى على مدار خمسة أيام متتالية، بتنظيم من الإدارة المركزية للدراسات والبحوث التابعة للهيئة. يهدف البرنامج إلى استعراض التنوع الثقافي المصري من خلال مشاركة أكثر من 40 فنانا وحرفيا متميزا. وتضم قائمة المشاركين نخبة من الأسماء المعروفة في المجال الفني والحرفي، حيث تتنوع بين الرسم والنحت والتطريز والتصميم.

Also read رغم صدارة الدوري الأردني.. طارق مصطفى يرحل عن تدريب الفيصلي

تتولى الفنانة صفاء السنوسي مهام قمعير الملتقى، وتشرف على الجوانب التنظيمية والفنية للفعاليات. ويشارك في الحدث الدكتورة سنية خميس، المتخصصة في تصميم الأزياء والتطريز التراثي، إلى جانب عدد كبير من الحرفيين والفنانين. من بين المشاركين بيومي فوزي، نيفين أبو الدهب، زينب علي، إسلام جمال، شيرين صلاح الدين، وغادة عبد العظيم. كما تضم القائمة نورا كرامة، إسراء محمد، فوزية رمضان، سامي كشك، إيمان مجدي، إسلام سروري، سارة رضا، علياء أحمد، نجلاء سعد، حنان عبد اللطيف، نادية حمايل، ونيفين محمد، بالإضافة إلى الدكتورة سهام شكلي.

المسارات الثقافية والمعارض الجانبية

إلى جانب المعارض الفنية المباشرة، يتضمن برنامج الملتقى عددا من المحاضرات التخصصية التي تستهدف تطوير المهارات المهنية. تستضيف البرامج محاضرات حول اللوائح المالية وكيفية إدارة الحرف التراثية ضمن مسار تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية. كما يتناول البرنامج دور الحرف التراثية والمسرح في تعزيز البنية الاجتماعية، وذلك ضمن فعاليات برنامج تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية الذي يوفر إطارا نظريا وعمليا للمشاركين.

Advertisement

تشمل الفعاليات مشاركة مميزة من قبل عددا من الفنانين الذين سيتفننون في عرض مشغولات نوبية أصيلة. تبرز هذه المشاركة الهوية الثقافية المميزة لمصر وتربط بين التراث القديم والمعاصر، مما يعكس ثراء التنوع الإقليمي في الإنتاج الثقافي المصري.

مستجدات إقليمية واقتصادية موازية

في سياق مستقل، تمكنت قوات الشرطة من ضبط سائق ميكروباص في محافظة سوهاج. جاء الضبط بعد ثبوت مخالفته للتعريفة السعرية المقررة والحمولة المسموح بها. يشكل هذا الإجراء جزءا من جهود الجهات الرقابية للحفاظ على حقوق المواطنين وضبط الأسواق المحلية.

على الصعيد الاقتصادي، يشهد سوق الذهب في مصر تحديثات يومية لأسعاره. يتابع المستثمرون والمتعاملون آخر تحديثات الأسعار لكل الأعيرة والسبائك المتداولة في الأسواق المحلية. كما ينشط السوق المالي في متابعة سعر الدولار الأمريكي، حيث تم تحديد آخر تحديث لسعر الصرف في 6 نوفمبر 2026، ليعكس التقلبات في البنوك المصرية.

تحركات أمنية ودولية استباقية

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عن تنفيذ ضربات استباقية دقيقة. جاء هذا القرار لكسر شيفرة إمدادات الأسلحة الموجهة نحو العناصر الإجرامية عبر الحدود. تهدف هذه العمليات إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومنع تدفق المواد التي تزعزع استقرار المناطق الحدودية.

Advertisement

في الوقت نفسه، أكد أمير قطر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مباحثاتهما على ضرورة تعزيز الحوار الدبلوماسي. ركز الجانبان على أهمية هذا الحوار لضمان حرية الملاحة الدولية وحماية أمن إمدادات الطاقة العالمية. يأتي هذا التأكيد في ظل الاهتمام الكبير بالحفاظ على استقرار الأسواق العالمية والسلاسل التوريدية.