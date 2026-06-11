المكسيك تكتسح جنوب إفريقيا في افتتاحية تاريخية لكأس العالم 2026

فوز مستحق للمنتخب المكسيكي على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في مباراة افتتاح المونديال التي شهدت طرداً مبكراً وسيطرة مكسيكية كاملة على ملعب أزتيكا.

انطلقت فعاليات النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم 2026 وسط أجواء حماسية غير مسبوقة، حيث اتجهت أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم نحو العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وتحديدا إلى ملعب أزتيكا العريق الذي شهد مباراة الافتتاح التي جمعت بين المنتخب المكسيكي المستضيف و منتخب جنوب إفريقيا .

هذه النسخة من المونديال تتميز بكونها الأولى في التاريخ التي تقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، مما يضفي صبغة عالمية واتساعا جغرافيا كبيرا على البطولة التي تمتد فعالياتها من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو المقبل. بدأت المباراة بضغط مكسيكي مكثف منذ الدقائق الأولى، حيث سعى أصحاب الأرض إلى تسجيل هدف مبكر لامتصاص حماس المنافس وتهدئة جماهيرهم الغفيرة التي ملأت المدرجات، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة التاسعة عندما تمكن اللاعب خوليان كينيونيس من هز شباك منتخب جنوب إفريقيا، معلنا بداية المباراة بتفوق مكسيكي واضح وسط فرحة عارمة اجتاحت أرجاء الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول منتخب جنوب إفريقيا العودة في النتيجة وتنظيم صفوفه لتقليل الفارق، إلا أن المباراة شهدت تحولا دراماتيكيا في الدقيقة التاسعة والأربعين، حيث ارتكب المدافع يايا سيتول خطأ فادحا بعرقلة مهاجم المنتخب المكسيكي الذي كان في حالة انفراد تام بمرمى فريقه. لم يتردد حكم اللقاء في إشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجه سيتول، ليطرد من المباراة ويترك فريقه في موقف صعب للغاية وهو يلعب بعشرة لاعبين فقط أمام منتخب مكسيكي منظم وقوي على أرضه وبين جماهيره.

هذا الطرد أحدث خللا كبيرا في التوازن الدفاعي لمنتخب جنوب إفريقيا، وجعل الضغط المكسيكي يتضاعف بشكل ملحوظ، حيث استغل لاعبو المكسيك النقص العددي في صفوف الخصم لفرض سيطرتهم الكاملة على وسط الملعب وتوجيه هجمات متتالية نحو مرمى الحارس رونوين ويليامز الذي بذل مجهودا كبيرا للتصدي لكرات خطيرة. وفي الدقيقة السابعة والستين، نجح المهاجم راؤول خيمينيز في تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للمكسيك عبر رأسية متقنة سكنت الشباك، مؤكدا تفوق بلاده في هذه المواجهة الافتتاحية.

وبهذا الهدف، ارتفعت النتيجة إلى هدفين دون رد لصالح المكسيك، مما جعل مهمة منتخب جنوب إفريقيا شبه مستحيلة في العودة للمباراة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتخبين يقعان في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك، مما يجعل هذه النتيجة بداية قوية جدا للمكسيك في مشوارها المونديالي، بينما يواجه منتخب جنوب إفريقيا تحديات صعبة في المباريات القادمة لتعويض هذه الخسارة القاسية.

لقد أظهر المنتخب المكسيكي انضباطا تكتيكيا عاليا، حيث ساهم خط الوسط المكون من برايان جوتيريز وإريك ليرة وألفارو فيدالجو في ربط الخطوط وتأمين الدفاع والهجوم بكفاءة كبيرة. وبالنظر إلى التشكيل الذي اعتمد عليه المنتخب المكسيكي، فقد بدأ الفريق بالحارس راؤول رنجل، وأمامه رباعي دفاعي يتكون من خوسيه أورتيز وجون فاسكيز وسيزار مونتيس وإسرائيل رييس، الذين شكلوا سدا منيعا أمام محاولات جنوب إفريقيا القليلة. أما في خط الهجوم، فقد تألق الثلاثي خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز وروبرتو ألفارادو في استغلال الفرص المتاحة.

وفي المقابل، دخل منتخب جنوب إفريقيا المباراة بتشكيلة ضمت في حراسة المرمى رونوين ويليامز، وفي الدفاع خوليسو موداو وإيم أوكون ومبكيزيلي مبوكازي ونكوسيناثي سيبسي وأوبري موديبا، بينما تولى مهام الوسط تيبوهو موكوينا وسفيفيلو سيثول وجايدن آدامز، وقاد الهجوم لايلي فوستر وإقرام راينرز. ورغم المجهودات البدنية الكبيرة التي بذلها لاعبو جنوب إفريقيا، إلا أن التفوق الفني المكسيكي والظروف المحيطة بالمباراة، خاصة الطرد المبكر، حسمت النتيجة لصالح أصحاب الأرض في ليلة كروية ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير التي شهدت انطلاق هذا العرس الكروي العالمي





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