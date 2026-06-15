المنتخب المصري يتفقد ملعب لقاء بلجيكا قبل انطلاق كأس العالم 2026

قام منتخب مصر بقيادة حسام حسن بجولة تفقدية على ملعب لومن فيلد استعدادًا لمواجهة بلجيكا في افتتاحية كأس العالم 2026، سعيًا لتحقيق بداية قوية في البطولة.

قام الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول ل كرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن بجولة تفقدية على أرضية ملعب "لومن فيلد" الذي يستضيف المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 .

تأتي هذه الجولة في إطار الاستعدادات النهائية للقاء الذي يمثل بداية مشوار الفراعنة في البطولة العالمية، حيث يسعى المنتخب إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في سباق التأهل إلى الأدوار التالية. وشهدت الجولة التفقدية متابعة دقيقة لجميع تفاصيل الملعب، بدءًا من جودة أرضية اللعب وحتى أماكن جلوس اللاعبين والأجهزة الفنية، والوقوف على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويحرص حسام حسن على تعريف اللاعبين بكافة التفاصيل المتعلقة بملعب المباراة من أجل مساعدتهم على التأقلم سريعًا مع الأجواء وتقديم أفضل مستوى ممكن أمام منافس يعد من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة في البطولة. ومن المقرر أن تقام المباراة مساء يوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، بينما تنطلق عند الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة سياتل الأمريكية، وسط ترقب جماهير الكرة المصرية.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي، مستفيدًا من الروح المعنوية المرتفعة داخل المعسكر وحالة التركيز التي فرضها الجهاز الفني خلال الأيام الماضية من خلال التدريبات المكثفة والمحاضرات الفنية التي تضمنت دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس. كما يحرص الجهاز الفني على التأكيد على أهمية الانضباط التكتيكي واللعب الجماعي لمواجهة القوة الهجومية البلجيكية التي تضم نجومًا عالميين.

وتأمل الجماهير المصرية أن ينجح المنتخب في استغلال هذه البداية الصعبة لتحقيق نتيجة تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي ترافق مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2026. ويعد منتخب بلجيكا أحد أبرز المنتخبات الأوروبية وأكثرها خبرة في البطولات الكبرى، حيث يمتلك تشكيلة تضم لاعبين من أفضل الدوريات الأوروبية. ومع ذلك، فإن منتخب مصر يسعى إلى مفاجأة المنافس والظهور بمستوى مشرف يعكس تطور الكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

الجولة التفقدية تأتي كجزء من استراتيجية حسام حسن التي تركز على التحضير النفسي والذهني للاعبين، إلى جانب الجوانب الفنية والبدنية. ويأمل الجميع في أن تكون هذه البداية القوية دافعًا لتحقيق إنجاز غير مسبوق في البطولة. على صعيد آخر، يواصل الجهاز الطبي للمنتخب متابعة حالة اللاعبين المصابين، حيث يسعى حسام حسن إلى الدفع بأقوى تشكيلة ممكنة في المباراة الافتتاحية. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الجالية المصرية في الولايات المتحدة، مما يضيف أجواء حماسية للمباراة.

ويطمح المنتخب المصري إلى تكرار إنجازاته السابقة في كأس العالم، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه. النجاح في مباراة بلجيكا سيمثل خطوة عملاقة نحو تحقيق هذا الهدف





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