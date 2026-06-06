المنتخب المصري يجهز لمواجهة البرازيل في ودية قبل كأس العالم 2026

المنتخب المصري يستعد لمباراة ودية تاريخية أمام البرازيل في كليفلاند، في إطار الاستعدادات الأخيرة لكأس العالم 2026، مع تسليط الضوء على السجل التاريخي والنتائج الأخيرة للفريق.

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم للظهور في مواجهة استثنائية أمام نظيره البرازيل ي في صبيحة الأحد المقبل، حيث ستُقام مباراة ودية تاريخية تجمعهما للمرة الأولى منذ عام 2011.

يأتي هذا اللقاء ضمن آخر محطات الإعداد للبطولة الأكبر في عالم كرة القدم، كأس العالم 2026، التي ستنتقل للولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو، وتشارك فيها 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. وقد شدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أهمية هذه المباراة كفرصة لتقييم الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب قبل الانطلاق إلى المونديال، مؤكداً أن تبادل الخبرات مع أحد أقوى الفرق في العالم سيسهم في صقل الأداء وتعزيز الثقة لدى اللاعبين.

وتُظهر سجلات اللقاءات التاريخية بين المنتخبين تفوقًا واضحًا للبرازيل على مدار العقود، حيث أحرز الفريق اللاتيني ست انتصارات من أصل سبع لقاءات، إضافة إلى تعادل واحد فقط، وسجل البرازيليون 19 هدفاً مقابل 5 أهداف فقط للمنتخب المصري. تشمل هذه اللقاءات فوز البرازيل 3-1 في 1 مايو 1960، وتعادل مثير 1-1 في أولمبياد طوكيو 1964، ثم فوز 2-0 للبرتغاليين في مباراة ودية أقيمت في الدوحة عام 2014 نوفمبر 2011.

وعلى الرغم من هذا التفوق التاريخي، يأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام حسن أن يستغل المنتخب المصري هذه المباراة لتجربة الخطط التكتيكية، وتقييم اللاعبين الجدد، وإضفاء طابع هجومي أكثر فعالية قبل انطلاق البطولة العالمية. ستُقام المباراة فجر الأحد في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة على ملعب "هانتنجتون بانك" في مدينة كليفلاند الأمريكية، وستُنقل مباشرة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" لتتابعها الجماهير في الوطن العربي والعالم.

وسيركز الجهاز الفني للمنتخب على الاستفادة القصوى من هذا اللقاء، خاصةً بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في مرحلة الإعداد الأخيرة، والتي شملت فوزاً مقنعاً على السعودية 4-0، وتعادلاً مع إسبانيا 0-0، وفوزاً ثميناً على روسيا 1-0. يترقب الجمهور المصري هذه المباراة كاختبار حقيقي لقدرات المنتخب قبل مشاركته في مجموعة سابعة من كأس العالم 2026، التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيبدأ مسيرته على الساحة العالمية بمواجهة بلجيكا في سياتل يوم 15 يونيو





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منتخب مصر البرازيل كأس العالم 2026 مباراة ودية هانتنجتون بانك

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