المواصفات والجودة تبحث معايير الأغذية «فائقة التجهيز» وتدعم الاقتصاد الدائريال

الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، تحدث عن أوغندا باعتبارها دولة محورية في الشرق الإفريقي، وسيطاً بين دول المنبع ودول المصب، وذلك في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز». كما تحدث عن العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا، والملفات المشتركة المهمة، مثل ملف مياه النيل وسد النهضة، والتي تضمن عدم الإضرار بحصة مصر من المياه. كما تحدث عن دور أوغندا في دعم الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، والتعاون العسكري والاستخباراتي، معرباً عن رغبته في إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين، بالإضافة إلى دور الوكالة المصرية من أجل التنمية في تدريب الكوادر الأوغندية في مجالات الري والصحة وغيرها.

الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن أوغندا تعد دولة محورية في الشرق الإفريقي، وتلعب دوراً مهماً في جيوسياسة نهر النيل، باعتبارها وسيطاً بين دول المنبع ودول المصب.

وأوضح في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات بين مصر وأوغندا تاريخية، وأن القاهرة ترتبط مع كمبالا بملفات مشتركة مهمة، يأتي في مقدمتها ملف مياه النيل وسد النهضة، بما يضمن عدم الإضرار بحصة مصر من المياه. وأشار إلى أن أوغندا تؤدي دوراً مهماً في دعم الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في الشرق الإفريقي ومنطقة البحيرات العظمى، موضحاً أن المباحثات المشتركة تشمل التنسيق بشأن الأوضاع في السودان والصومال، إلى جانب التعاون العسكري والاستخباراتي لمواجهة الجماعات المتطرفة.

والتجاري بين مصر وأوغندا يشهد نمواً متزايداً، لافتاً إلى وجود 25 شركة مصرية تعمل في أوغندا في مجالات متنوعة، تشمل الزراعة والصناعات التحويلية، مشيرًا إلى وجود توجه لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين، بالإضافة إلى دور الوكالة المصرية من أجل التنمية في تدريب الكوادر الأوغندية في مجالات الري والصحة وغيرها. وأكد على وجود تعاون واسع بين البلدين في المجال المائي، يشمل مشروعات مقاومة الحشائش المائية في البحيرات العظمى، ومشروعات دعم انسياب مياه النيل، إضافة إلى التعاون في مجال الثروة السمكية، لافتًا إلى أن أوغندا تلعب دوراً مهماً في تعزيز التفاهم والتعاون الفني بين دول حوض النيل.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الإفريقي والقرن الإفريقي، وما تمثله من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالقارة الإفريقية وبمل





