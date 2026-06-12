الميزانية الجديدة: زيادة 21% في ميزانية الأجور و10 قرارات حكومية مهمة

تعلن الحكومة المصرية عن إطلاق الميزانية الجديدة، التي تضم ميزانية الأجور التي بلغت 822.7 مليار جنيه، بزيادة 21% عن السنة السابقة. ويتضمن القرارات أيضاً تحسين ظروف العمل وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق توازن بين الحياة العملية والشخصية.

تعلن الحكومة المصرية عن إطلاق الميزانية الجديدة، التي تضم ميزانية الأجور التي بلغت 822.7 مليار جنيه، بزيادة 21% عن السنة السابقة. وفي نفس الوقت، يتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في الدولة.

وفي إطار همین السياق، يبحث وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لخفض التصعيد. وفي ما يخص الأحداث الرياضية، يشارك الفنان تامر حسني في فعاليات Egyptian Fan Zone الخاصة بافتتاح كأس العالم 2026، في العاصمة الجديدة، ويشيد بالجهود المبذولة في إنشاء المشروع. ويجدد تامر حسني دعمه للمنتخب الوطني، ويتمنى التوفيق والنجاح لهم خلال الفترة المقبلة. وفي نفس الوقت، يلاحظ إقبال جماهيري كبير على مونوريل شرق النيل، بالتزامن مع احتفالية كأس العاصمة الجديدة.

وفي إطار همین السياق، تصدر الحكومة 10 قرارات حكومية مهمة خلال 24 ساعة، وتشمل وظائف جديدة وإجازة. ويتضمن القرارات أيضاً تحسين ظروف العمل وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق توازن بين الحياة العملية والشخصية





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ميزانية الأجور حوكمة التعيينات والترقيات كأس العالم 2026 مونوريل شرق النيل حكومة مصر

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