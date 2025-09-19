النادي الأهلي ينعى أخصائي التدليك محمد عبد السلام

يعرب النادي الأهلي عن خالص تعازيه في وفاة محمد عبد السلام، أخصائي التدليك بالفريق الأول، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. تتضمن النعي تفاصيل عن مسيرة الفقيد في النادي، وبعض الأخبار الأخرى المتعلقة بالساحة الرياضية والاجتماعية في مصر.

تنعى إدارة النادي الأهلي ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع القطاعات الرياضية بالنادي، ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله محمد عبد السلام ، أخصائي التدليك بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد وافته المنية اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

كان الفقيد قد شعر بضيق في التنفس وارتفاع في مستوى السكر وضغط الدم عقب مباراة الأهلي الأخيرة يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. وعلى الفور، تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على صحته، إلا أن القدر كان أسبق. تعرب أسرة النادي الأهلي عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد، وتشاركهم الأحزان في هذا المصاب الأليم. ستبقى ذكراه حية في قلوبنا، وسنظل نذكر تفانيه وعمله الدؤوب. رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته. \في سياق متصل، تشير مصادر مقربة من النادي إلى أن هناك حالة من الحزن والأسى تخيم على جميع أفراد الفريق والجهاز الفني والإداري، خاصة وأن الفقيد كان يتمتع بحب واحترام الجميع، وكان مثالاً للتفاني والإخلاص في عمله. كان محمد عبد السلام يتمتع بشخصية محبوبة وقوية، وكان دائماً في خدمة اللاعبين وتقديم الدعم لهم. كما كان يتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، سواء داخل النادي أو خارجه. وتعتبر هذه الخسارة فادحة للنادي الأهلي، الذي فقد أحد أفراده المخلصين. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الساحة الرياضية المصرية عدة تطورات وأحداث هامة خلال الأيام القليلة الماضية. من بين هذه الأحداث، إعلان عن قرب عودة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلى مصر، ولكن هذه المرة لتدريب النادي الأهلي، بعد فترة قصيرة من قيادته للمنتخب المصري. هذا الخبر أثار اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الرياضية، خاصة وأن فيتوريا حقق نجاحًا جيدًا مع المنتخب المصري في فترة قيادته. كما شهدت الساحة الرياضية أيضًا متابعة دقيقة لموقف النجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد لخوض مباراة هامة مع فريقه ليفربول أمام إيفرتون، ويسعى خلالها لتحقيق أرقام تاريخية جديدة. \على صعيد آخر، شهدت الساحة الاجتماعية عدة قضايا وموضوعات مهمة، منها حادثة مأساوية في مدينة المنصورة، حيث أقدم أب على قتل أبنائه الثلاثة وطعن زوجته قبل أن ينهي حياته تحت عجلات القطار. كما شهدت محافظة أسوان حادثة تسمم غذائي أصابت حوالي 20 شخصًا بعد تناولهم طعامًا في حفل زفاف. وفي سياق آخر، نشرت السيدة انتصار السيسي، صورة وسام 'إيزابيل لاكاتوليكا' الذي حصلت عليه، معربة عن شكرها لملكة إسبانيا. كما انتشرت بعض الأخبار المتعلقة بالأبراج الفلكية، حيث توقعت بعض التوقعات حصول 4 أبراج على ترقيات في العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر. وفي سياق مختلف، أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 945 قافلة دعوية يوم الأربعاء القادم، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي الديني والثقافة الإسلامية. أما فيما يتعلق بالتوقيت الشتوي، فقد اقترب موعد تطبيقه، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة. وأخيرًا، تم الإعلان عن رابط إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، مما يفتح الباب أمام الطلاب لمتابعة نتائجهم. هذه الأحداث المتنوعة تعكس مدى التغير والتنوع الذي تشهده الساحة المصرية في مختلف المجالات





