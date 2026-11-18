تساؤلات نيابية حول آليات تنفيذ غرامات جهاز حماية المستهلك ضد صفحات السوشيال ميديا التي تطبق سياسة السعر على الخاص في ظل محدودية الرقابة.

وجّه النائب حازم توفيق ، عضو مجلس النواب المصري، تساؤلات جوهرية ومباشرة إلى الحكومة و جهاز حماية المستهلك ، بشأن الفجوة الواسعة بين النصوص القانونية العقابية وبين الواقع الفعلي الذي يعيشه المستهلكون في تعاملاتهم اليومية. وتسائل النائب عن مدى جاهزية الأجهزة المعنية لتحويل التهديدات بغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين من مجرد كلام إلى واقع ملموس يحمي الحقوق المالية للمواطنين.

الرقابة على الصفحات الرقمية والمخاوف من الانتهاك المستمر

أكد النائب حازم توفيق أن إعلان جهاز حماية المستهلك تجريم حجب الأسعار وتوقيع غرامات مالية على المخالفين يطرح تساؤلات أساسية حول الآليات الفنية والتنفيذية لهذه العقوبات، خاصة في ظل انتشار ظاهرة "السعر على الخاص" بشكل واسع. وأشار إلى أن هذه الممارسة لا تزال سائدة على نطاق واسع عبر صفحات البيع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من الوعود المتكررة بإنهاء هذه الفوضى التي تحرم المستهلك من حق المقارنة بين الأسعار والعروض.

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تحديات الإمكانيات البشرية والتكنولوجية في تطبيق القانون

سألت تساؤلات النائب حازم توفيق عن عدد الحملات الرقابية المخصصة لمتابعة الصفحات التجارية الإلكترونية، وهل يمتلك الجهاز فرقًا متخصصة قادرة على رصد المخالفات الرقمية والتحقق منها بدقة وسرعة. وشدد على أهمية معرفة آلية الإبلاغ عن الصفحات التي تخفي أسعار منتجاتها، والضمانات المتوفرة لمتابعة هذه البلاغات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

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المواطن ينتظر نتائج ملموسة لإنهاء فوضى الأسعار المخفية

شدد النائب حازم توفيق على أن القضية لا تقتصر على مجرد إعلان الغرامات المالية، بقدر ما تتعلق بقدرة الدولة الحقيقية على إنفاذ القانون وحماية المستهلك من الاستغلال. وأكد أن المواطن ينتظر نتائج عملية وملموسة تنهي فوضى الأسعار المخفية، وتضمن حقه الأساسي في معرفة السعر بدقة قبل الشراء، بدلاً من استمرار الظاهرة بشكل عشوائي رغم وجود نصوص قانونية صارمة تجرم هذا السلوك وتعاقب عليه.