تقرير عن نمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 3.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بقوة الصادرات نحو الولايات المتحدة وتراجع البيزو مقابل الدولار.

حقق ال اقتصاد المكسيك ي معدل نمو سنوي قدره 3.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً بذلك أسرع وتيرة توسع اقتصادي منذ عام 2023.

تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة

قام معهد الإحصاء الوطني المكسيكي بتعديل تقديراته النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، حيث أكد نموًا بمعدل 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

Also read 3.3% تراجعا فى صادرات مصر غير البترولية خلال 8 أشهر

يأتي هذا الرقم متجاوزًا القراءة الأولية البالغة 3.2%، ومقارنًا بنسبة 2.2% التي سجلها الاقتصاد في الربع الثاني من العام نفسه.

وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بقوة الصادرات، لا سيما شحنات معدات الكمبيوتر المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

وتستمر المحادثات التجارية بين العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي وواشنطن في ظل هذه الخلفية الاقتصادية المتحسنة.

Advertisement

أداء القطاعات والصادرات الرئيسية

على مستوى القطاعات، تصدرت الخدمات معدلات النمو بزيادة بلغت 1.2% على أساس فصلي، مما يعكس قوة القطاع الخدمي في الدفع بالنشاط الاقتصادي.

تلاها الإنتاج الصناعي الذي سجل نموًا بمعدل 0.4%، ثم النشاط الزراعي الذي ارتفع بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة.

كان أداء الصادرات أحد أبرز محركات هذا النشاط الاقتصادي، إذ قفزت الشحنات المكسيكية إلى الخارج بنحو 38% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع صادرات معدات الكمبيوتر المستخدمة في تشغيل قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي، فضلًا عن استفادة المصدرين من التراجع الأخير لقيمة البيزو المكسيكي أمام الدولار.

المواقف السياسية التجارية والاقتصادية

تزامن تحسن المؤشرات الاقتصادية مع تحركات دبلوماسية لتقريب وجهات النظر التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من الأسبوع الماضي أن التوصل إلى اتفاق تجاري مع مكسيكو سيتي بات قريبًا.

جاءت تصريحات ترامب عقب اجتماعه مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في الصين، وبعد أيام من تهديده بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المكسيكية.

Advertisement

على خلفية ملف إنفاذ قوانين الهجرة، تعهدت كلوديا شينباوم بتقليص الفائض التجاري للمكسيك مع الولايات المتحدة، من خلال زيادة مشتريات بلادها من جارتها الشمالية.

وفي مسعى لمعالجة إحدى القضايا التي تحظى بأولوية لدى الإدارة الأمريكية، تهدف هذه الخطوة إلى التوصل إلى تفاهم يتيح خفض الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت جابرييلا سيلر، مديرة التحليل الاقتصادي في بنك بانكو باسي، إن الاقتصاد المكسيكي مرشح لتحقيق نمو بنحو 2.1% خلال العام الجاري.

التوقعات المستقبلية والبنك المركزي

ورغم تحسن الأداء الاقتصادي، تشير تقديرات إلى احتمال تباطؤ وتيرة النمو خلال الفترات المقبلة، حيث توقع فيليبي هيرنانديز من بلومبرج إيكونوميكس استمرار توسع النشاط خلال الربع الأخير من العام وعلى امتداد 2027، ولكن بمعدلات أكثر اعتدالًا.

وكان معدل النمو السنوي للمكسيك قد ظل دون مستوى 3% منذ عام 2023، كما لم يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2% أو أكثر سوى 3 مرات منذ أواخر العام نفسه.

ومن المنتظر أن يسهم قرار البنك المركزي المكسيكي بانكسيكو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الجاري في تعزيز النمو.

وأشار البنك إلى استمرار وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة داخل الاقتصاد، مما يدعم احتمال رفع تقديرات النمو لعام 2026 من 1.5% الحالية.