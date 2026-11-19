وكيل لجنة القوى العاملة يكشف عن استراتيجية لرفع قيمة المعاشات عبر زيادة الاقتطاعات، ويدعو لمشاركة المصريين بالخارج في النظام التأميني لتعظيم العائد المالي.

كشف النائب إيهاب منصور ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تفاصيل مقترحاته الطموحة لزيادة قيمة المعاشات ، مشدداً على أن الأرقام الحالية لا تليق بالمستفيدين ولا تكفي لتغطية احتياجاتهم الحيوية. وأشار خلال تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إلى أنه عرض هذه الأفكار على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض ، الذي رد بأن ما يتقاضاه مستحق المعاش هو مكافئ بالنسبة لما كان يتم خصمه من راتبه خلال فترة العمل، ولا مانع من زيادة المعاش شرط زيادة المبلغ التأميني المقتطع منه.

مبدأ التكافؤ المالي في نظام المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن زيادة قيمة المعاشات تتطلب بالضرورة زيادة المبلغ التأميني المقتطع من رواتب العاملين حالياً، مشيراً إلى أن الهيئة منفتحة على دراسة المقترحات والتعاون معه فيما يخص قضايا المستفيدين من المعاشات. ووفقاً لإشادات النائب إيهاب منصور، فإن الهيئة بصدد إعداد دراسة رسمية بخصوص هذا المقترح، مما يعكس استعدادهما لمراجعة السياسة المالية الحالية بما يخدم مصالح أصحاب المعاشات على المدى الطويل.

Also read الأسهم الأوروبية ترتفع بعد 3 جلسات من الخسائر بدعم أسهم التكنولوجيا

توسيع قاعدة المشتركين التأمينيين

تطرق النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى مقترح آخر يتعلق بزيادة عدد المشتركين في النظام التأميني، موضحاً أنه يمكن لأي شخص لا يعمل في وظيفة منتظمة سواء عمل حكومي أو في شركة قطاع خاص أن يؤمن على نفسه. ولفت إلى أن كثيرين لا يعرفون عن هذا الأمر ويحتاجون حملات توعوية وتعريفية كي يستفيدوا ويحصلوا على معاش، مشدداً على أن زيادة عدد المشتركين تتضمن في مقترحه المصريين في الخارج، حيث إنه من غير المنطقي أن يعيشوا بشكل دائم في الخارج دون مساهمة في النظام المالي المحلي.

Advertisement

دور المصريين بالخارج في تعزيز الاحتياطي النقدي

شدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن دفع كل مصري في الخارج لمبلغ عشرة دولارات شهرياً لا يعني لهم شيئاً ولكنه يعني الكثير للدولة من حيث زيادة موارد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب زيادة دخل الدولة من العملة الصعبة ويكون كمن يضرب عصفورين بحجر واحد. وأشار إلى أنه عرض هذا الأمر على نائب وزير الخارجية الذي اجتمع معه صباح اليوم في إطار مناقشات إستراتيجية المصريين في الخارج، وذلك تمهيدًا لدراسة الأمر، معلقاً: الحكومة تسمع كويس وإن شاء الله نرى تطبيق هذه المقترحات في الأمد المنظور وينعكس الأمر بالإيجاب على أصحاب المعاشات.

توقعات بتطبيق المقترحات قريباً

يأتي هذا العرض في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والمعيشية على أصحاب المعاشات، مما دفع النواب المختصين إلى البحث عن حلول جذرية تعزز القدرة الشرائية لهذه الفئة. ويعتزم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، متابعة دراسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمقترحات، آملاً في أن تسهم هذه الخطوات في تحسين أوضاع المستفيدين بشكل ملموس. وتؤكد التصريحات الأخيرة على رغبة الحكومة في الاستفادة من إمكانات المصريين المقيمين في الخارج لتعزيز الأمن المالي والتأميني في البلاد.