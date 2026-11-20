الناطق صباح النعمان يوضح أن قرار دخول القوات إلى جرف الصخر سيادي ويهدف لحصر السلاح بيد الدولة، مع حسم ملف تهريب النفط ومحاسبة المقصرين

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان ، أن عملية دخول القوات الأمنية إلى منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل تمثل قراراً عراقياً سيادياً بحتاً، يهدف إلى إرساء سلطة الدولة في كامل أراضيها ومواجهة المخالفات الأمنية.

جاءت هذه التصريحات الصريحة خلال مقابلة أجراها الناطق مع قناة سكاي نيوز عربية، حيث أوضح أن الحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للجدول الزمني المحدد مسبقاً.

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تأكيد حصر السلاح في يد الدولة

صرح صباح النعمان بأن الحكومة العراقية ماضية قدماً في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، وذلك وفقاً للجدول الزمني الرسمي الذي حدده رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، ليكتمل التنفيذ بحلول تاريخ 30 يونيو 2027.

وأضاف النعمان أن هناك إمكانية حقيقية لإنجاز هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة قبل الموعد المعلن رسمياً، مشيراً إلى أن قرار حصر السلاح يحظى بقبول ودعم شعبي وسياسي واسع النطاق داخل المجتمع العراقي.

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وتابع المتحدث العسكري أنه في ضوء هذه المتغيرات، تم توجيه جميع التشكيلات الأمنية والكتائب المسلحة بالالتزام التام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وأن من حقه الحصري اتخاذ قرارات الحرب والسلم.

محاسبة متورطي تهريب النفط في جرف النصر

في سياق متصل بملف جرف النصر، أوضح صباح النعمان أن لجنة تحقيق حكومية متخصصة قامت بالفعل بتحديد الهويات والمسؤولين عن المخالفات الجسيمة وهدر المال العام في عمليات تهريب النفط من المنطقة.

وأكد أن ملفات هؤلاء المتهمين قد أحيلت إلى القضاء العراقي للنظر فيها وفرض العقوبات القانونية، بينما تم إصدار قرارات فورية بإعفاء قيادات أمنية من مناصبهم بعد ثبوت تقصيرهم الجسيم في أداء واجباتهم الوطنية.

وحول سؤال مباشر عما إذا كانت التحقيقات قد شملت عناصر ينتمون إلى كتائب حزب الله، اكتفى النعمان بالإشارة إلى أن جميع الأسماء المتورطة قدمت إلى القضاء العراقي، مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها أو المناصب التي يشغلونها.

وشدد صباح النعمان على أن الحكومة لن تتهاون بأي حال من الأحوال مع أي تجاوز أو اعتداء على المال العام، مؤكداً أن الإجراءات القانونية الحازمة ستطال كل فرد يثبت تورطه في عمليات التهريب، سواء كان عنصراً عسكرياً أو مدنياً.

نفي أي تدخل خارجي في القرار الأمني

نفى الناطق العسكري وجود أي دور لإيران أو أي طرف خارجي في القرار المتعلق بإعادة انتشار القوات وسحبها من المناطق المتنازع عليها، معتبراً أن القرار كان عراقياً بحتاً ولا علاقة لأي كيان أجنبي بعملية تنفيذه.

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وأوضح أن مواقع انتشار القوات المنسحبة لم تحدد بشكل نهائي بعد، مشيراً إلى أن صلاحية تحديد هذه المواقع تعود حصراً إلى قيادة مجلس قيادة الحشد الشعبي بالتنسيق التام مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

ورداً على التساؤلات التي تتعلق باستخدام الأراضي العراقية كقواعد لانطلاق هجمات ضد دول الجوار، أكد النعمان أن الحكومة العراقية تعمل بجد لتجنيب البلاد卷入 أي صراعات إقليمية، ولن تسمح بأي تهديد مباشر يمس جيرانها أو أمنهم.

إعادة تأهيل البنية التحتية وعودة النازحين

فيما يخص حياة المدنيين، أوضح النعمان أن استكمال انتشار القوات الجديدة سيترافق مع عمليات تفتيش دقيق وعملية تأمين مشددة، بالتوازي مع إطلاق خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الطريق الرئيسي المؤدي إلى جرف النصر سيتم فتحه للسكان في يوم السبت القادم، بينما سيتم فتح طرق فرعية أخرى تربط المنطقة بمحافظتي بغداد والأنبار، وذلك تمهيداً لعودة النازحين بشكل تدريجي وآمن.

واختتم الناطق باسم الجيش تصريحاته بتعهد الحكومة بإعلان نتائج التحقيقات المتعلقة بالمخالفات الأمنية للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين في أي أنشطة تهدد أمن البلاد أو تسبب في هدر المال العام دون استثناء.