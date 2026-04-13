النائبة عبلة الهواري تشيد بتوجيهات السيسي بشأن قوانين الأسرة وتطالب بتحديث الأحوال الشخصية

أشادت النائبة عبلة الهواري بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة لتقديم مشاريع قوانين الأسرة، مع التركيز على تحديث قانون الأحوال الشخصية وتضمين أحكام للخطبة وضوابط للطلاق، بالإضافة إلى مراعاة مصلحة الطفل.

أشادت النائبة عبلة الهواري ، عضو اللجنة التشريعية ب مجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب . هذه المشاريع تشمل قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسر المسلمة والمسيحية، بالإضافة إلى قانون صندوق دعم الأسرة . الهواري أعربت عن تقديرها لتدخل الرئيس السيسي في هذا الشأن، معتبرة أن ذلك يأتي استجابةً لاحتياجات الشارع وتخفيفًا للمعاناة القائمة.

وشددت على أهمية هذه الخطوة، خاصة في ظل وجود قضايا شائكة تتعلق بالأسرة المصرية، وضرورة إيجاد حلول قانونية عادلة وفعالة. وأكدت أن الرئيس السيسي يتدخل دائمًا في الوقت المناسب لمعالجة القضايا الملحة التي تهم المواطنين. من جانبها، أشارت النائبة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي صدر عام 1920، أي مضى عليه أكثر من قرن من الزمان، مما يستدعي الحاجة إلى تحديثه ومواكبة التغيرات المجتمعية. واقترحت الهواري أن يتضمن القانون الجديد بابًا خاصًا بالخطبة قبل الزواج، يتضمن أحكامًا منضبطة تنظم هذه المرحلة الهامة، خاصةً وأنها غير موجودة في القانون الحالي. وأوضحت أنه في حالة عدول أحد الطرفين عن الخطبة، لا يوجد نص قانوني واضح يحسم هذه المسألة، مما يتسبب في إشكالات وتأخيرات. كما اقترحت أن يتضمن القانون تعريفًا واضحًا للزواج الصحيح، يحدد أركانه وشروطه وفقًا للشريعة الإسلامية، وذلك لتوضيح الأمور المتعلقة بأنواع الزواج المختلفة مثل زواج المسيار والمتعة وغيرهما، وتجنب الخلافات والنزاعات المستقبلية. وشددت على ضرورة وضع ضوابط وقواعد واضحة للطلاق، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند تحديد سن الحضانة وترتيب الحاضن، معربة عن استيائها من وضع الأب في المرتبة السادسة عشرة في ترتيب الحضانة، مما يستدعي إعادة النظر في هذا الترتيب لضمان حقوق الأب والأم على حد سواء. واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية وضع ضوابط معينة لتنظيم الرؤية أو الاستضافة لغير الحاضن، بما يضمن حقوق الطفل ويحقق مصلحته الفضلى. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه الحكومة بالإسراع في تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وذلك لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية، بهدف علاج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية. المصادر أشارت إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية للأسر المسلمة، والأحوال الشخصية للأسر المسيحية، وصندوق دعم الأسرة) قد تم إعدادها منذ فترة، وأنها تعالج المشاكل القائمة في القوانين الحالية بحلول جذرية. وأوضحت المصادر أن هذه المشاريع قد تم طرحها للنقاش المجتمعي، وجرى استطلاع آراء العلماء والمتخصصين فيها، مما يضمن أن تكون القوانين الجديدة شاملة ومتوافقة مع احتياجات المجتمع المصري. هذه الخطوات تعكس اهتمام القيادة المصرية بتحسين أوضاع الأسرة المصرية، وتوفير إطار قانوني عادل وفعال يحمي حقوق جميع أفرادها





