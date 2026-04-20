النائب عمرو درويش يطالب البرلمان بفتح ملف تطوير منظومة تأهيل الأئمة لضمان تجديد الخطاب الديني

تحرك برلماني واسع لتقييم سياسات وزارة الأوقاف في تدريب الأئمة وتطوير مهاراتهم الخطابية والعلمية لمواجهة الأفكار المتطرفة وضمان جودة الخطاب الديني.

تقدم النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة ومناقشة عامة يطالب فيه بفتح ملف استراتيجية الحكومة في تأهيل وتدريب الدعاة والأئمة في مصر. وأكد درويش في تصريحاته أن هذا الملف يعد قضية أمن قومي من الطراز الأول في ظل التحديات الفكرية الراهنة وضرورة تجديد الخطاب الديني لتواكب متطلبات العصر.

ومن المقرر أن يُعرض الطلب خلال الجلسة العامة للبرلمان تمهيداً لإحالته إلى لجنة الشؤون الدينية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف لمناقشة التحديات التي تواجه المنظومة الدعوية، حيث أشار النائب إلى وجود فجوة في مستوى بعض الأئمة الذين يصعدون المنابر دون امتلاك المهارات الخطابية أو العلمية الكافية. وحذر النائب من أن غياب التأهيل الجيد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، موضحاً أن المواطن إذا استمع لإمام غير متمكن علمياً أو لغوياً، فقد يميل للانجذاب نحو أفكار متطرفة يقدمها أشخاص أكثر قدرة على التأثير والخطابة، مما يجعل المسجد عرضة لاستقطاب فئات قد تهدد السلم الاجتماعي. وشدد درويش على ضرورة أن يتحول المسجد إلى مساحة آمنة ومنارة للوعي الوسطي المستنير، مؤكداً أن التدريب لا يجب أن يكون شكلياً، بل يجب أن يخضع لمعايير صارمة تتضمن المهارات اللغوية، والقدرة على الإقناع، وفهم علوم النفس والاجتماع، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة وقيم المواطنة، مشيداً بالخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً بالتدريب داخل الأكاديمية العسكرية، ولكنه دعا إلى تقييم مستمر لهذه التجربة لضمان فعاليتها على أرض الواقع. وفي السياق ذاته، تضمنت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة محاور هامة تتعلق بكيفية قياس أثر التدريب على أداء الأئمة فعلياً، وكيفية تطوير البرامج التدريبية داخل أكاديمية الأوقاف الدولية لتشمل قضايا معاصرة مثل تغير المناخ وقيم التعايش المشترك. وأوضح درويش أن الهدف ليس إقصاء الدعاة بل ضمان جودة الخطاب الديني، مشدداً على أن الترخيص للأئمة يجب أن يتبعه تقييم دوري واختبارات لقياس الكفاءة، مع أهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدعاة بما يضمن تفرغهم لرسالتهم السامية. وختم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية جادة في مساعيها لحماية الأمن الفكري القومي، وأن إصلاح منظومة الخطابة هو الركيزة الأساسية لتفويت الفرصة على أصحاب الفكر المنحرف، مع ضرورة الالتزام بقصر ممارسة الأنشطة الدعوية على المصرح لهم من الوزارة لضمان انضباط المنابر





