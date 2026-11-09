النائبة عصام خليل وسيد طه فايز يثمنان خطة السيسي لتطوير التعليم الطبي والصحي

قادة حزبيان يثنان رؤية السيسي للتعليم الطبي والصحي في المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، مشيرين لإنشاء جامعة كيان ورعاية النابغين.

أكد النائب الدكتور عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة يمثل ثورة نوعية وفريدة في قطاعي الصحة والتعليم.

جاء ذلك أمس الأحد، حيث تناولت القيادات الحزبية والبرلمانية أبعاد التوجهات الرئاسية وانعكاساتها على مستقبل التنمية الوطنية، مع التركيز على إعداد الكوادر المؤهلة وتكافؤ الفرص.

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رؤية متكاملة لتطوير التعليم الطبي

صرح عصام خليل بأن إعلان الرئيس بشأن رعاية النابغين والمتفوقين بعيداً عن العوائق المادية يمثل مدخلاً حقيقياً لنقلة تعليمية، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتعامل مع جذور التحديات الصحية والتعليمية وليس مظاهرها فقط.

وأوضح أن الخطة الشاملة تشمل إنشاء كليات متخصصة بجامعة كيان لاستيعاب نحو 25 ألف طالب، بالإضافة إلى تطوير ثماني جامعات لتكون رائدة عالمياً، وتوأمة مع جامعات دولية مرموقة.

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استخدام نموذج مجدي يعقوب كمرجع

أكد حزب المصريين الأحرار أن استلهام نموذج الدكتور مجدي يعقوب يهدف لإعداد آلاف النماذج العلمية والطبية المصرية القادرة على المنافسة العالمية، مع توجيه العشرة الأوائل بالثانوية العامة لفرص تعليمية متميزة.

وشدد خليل على أن معيار النجاح لا يكمن في زيادة أعداد المنشآت، بل في جودة المخرجات، مشيراً إلى التعاون مع مؤسسات مثل الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا لنقل المعرفة وتطوير البحث العلمي.

تحول تاريخي في البنية الصحية

من جانبه، قال سيد طه فايز، سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تصريحات الرئيس في المؤتمر تمثل محطة استراتيجية فارقة، معكسة إدراكاً بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم في الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن قطاع الصحة شهد طفرة نوعية خلال الفترة من 2014 إلى 2026، حيث أصبح توفر أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية متاحاً في جميع المحافظات، مما أنهى معاناة المواطنين في الأقاليم.

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شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

أوضح فايز أن النظام الصحي المصري يعتمد على تكامل فعال بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يتيح للمواطنين تلقي علاج متقدم في مستشفيات خاصة على نفقة الدولة أو عبر التأمين الصحي.

وختم بأن استهداف إنشاء صروح مثل جامعة كيان يضمن تدفق أجيال جديدة من النابغين في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والطب، لضمان استمرار ريادة مصر علمياً وإقليمياً ودولياً.