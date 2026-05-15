النائب محمد إسماعيل يكشف رؤيته لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الحماية الاجتماعية

تفاصيل حوار النائب محمد إسماعيل حول دور البرلمان الرقابي، وأهمية تحويل قطاع المخلفات إلى مورد اقتصادي، وضرورة ربط الإصلاحات الاقتصادية بدعم الفئات الأكثر احتياجاً لمواجهة التضخم والأزمات العالمية.

أكد النائب محمد إسماعيل أن الدور المنوط بمجلس النواب في المرحلة الراهنة يتجاوز مجرد ممارسة الرقابة التقليدية على أداء الحكومة، ليشمل مسؤولية وطنية أوسع تتمثل في تقديم الدعم المباشر والفعال للمواطنين داخل دوائرهم الانتخابية المختلفة، والمساهمة الحقيقية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية.

وشدد إسماعيل على أن الرقابة البرلمانية في جوهرها ليست أداة للصراع أو الدخول في مواجهات سياسية مع السلطة التنفيذية، بل هي آلية إصلاحية تهدف في المقام الأول إلى تصحيح المسارات الإدارية والتنفيذية، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بأعلى جودة وأقل تكلفة، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات الشعب المصري في حياة كريمة. وفي سياق تحليله للتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، أشار النائب محمد إسماعيل خلال حواره في برنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى قضية الاقتصاد غير الرسمي، أو ما وصفه بالاقتصاد المفقود، معتبراً إياه واحداً من أكبر التحديات والفرص في آن واحد.

وأوضح أن هذا القطاع الواسع يضم ملايين العاملين والمنشآت التي تعمل بعيداً عن المظلة الرسمية للدولة، وبالتالي لا تخضع لمنظومات التأمين الاجتماعي أو الضرائب، وهو ما يؤدي إلى ضياع موارد مالية ضخمة على الخزانة العامة. وأكد أن دمج هذا القطاع بشكل منظم ومدروس، من خلال تقديم حوافز تشجيعية وتسهيلات إدارية، يمكن أن يحول هذه الإمكانات الضخمة إلى مصدر دخل مستدام يعزز من قدرة الدولة على تمويل المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات العامة، مع ضمان حقوق العمال في هذا القطاع من خلال توفير مظلة تأمينية تحميهم من مخاطر المستقبل.

كما توقف النائب عند قطاع المخلفات وإعادة التدوير، واصفاً إياه بأنه نموذج مثالي للاقتصاد غير المستغل في مصر. واستعرض تجارب دولية ناجحة، خاصة في الصين وكوريا الجنوبية، حيث استطاعت تلك الدول تحويل إدارة القمامة من عبء بيئي إلى صناعة رابحة تساهم في إنتاج الطاقة والوقود الحيوي.

وأوضح أن تبني استراتيجية مماثلة في مصر سيوفر قيمة اقتصادية مضافة كبيرة، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على استيراد بعض المواد الخام والطاقة، مما يساهم في توفير العملة الصعبة وتخفيف الضغط على الميزان التجاري، فضلاً عن خلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب في مجالات تقنية وبيئية حديثة، مما يدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام. وفيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي، شدد النائب على ضرورة وجود ربط عضوي وتكاملي بين القرارات الاقتصادية الكبرى وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن أي إجراءات تهدف إلى تحرير سعر الصرف أو مواجهة موجات التضخم العالمية يجب أن تكون مصحوبة بآليات دعم مباشر وموجه للفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل. وأكد أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد مساعدات مالية، بل هي صمام أمان يحمي الطبقات الهشة من الصدمات الاقتصادية، ويضمن عدم تآكل القوة الشرائية للمواطن البسيط، مشيراً إلى أن الطبقة الوسطى تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والحفاظ عليها من التدهور هو الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة ومجتمعها.

وتطرق محمد إسماعيل إلى تأثير الأزمات الدولية والحروب الإقليمية على الاقتصاد المحلي، موضحاً أن مصر ليست بمعزل عما يحدث في العالم، حيث تؤثر هذه النزاعات بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والغذاء. وهذا الواقع يفرض على الدولة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير استراتيجيات بديلة لتأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان عدم تأثر الأسر المصرية بالتقلبات الخارجية العنيفة.

كما دعا إلى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن استدامة الصناديق التأمينية وتحقيق عوائد استثمارية آمنة، مع التشديد على سرعة صرف المستحقات للمواطنين دون أي تأخير أو تعقيدات بيروقراطية. واختتم النائب رؤيته بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي برنامج للإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن تحسين مستوى الخدمات الحكومية في الصحة والتعليم والتموين يمثل الطريق الأقصر والأكثر فاعلية لكسب ثقة المواطن في الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

وأكد أن دعم المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية عنه هو الاستثمار الحقيقي الذي سيؤدي في النهاية إلى توازن الاقتصاد الكلي واستقرار الدولة، حيث أن الشعور بالعدالة والإنصاف هو الدافع الأساسي لزيادة الإنتاجية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للدولة، مما يخلق بيئة خصبة للنمو والازدهار على المدى الطويل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاقتصاد غير الرسمي الحماية الاجتماعية إعادة التدوير الرقابة البرلمانية الإصلاح الاقتصادي

United States Latest News, United States Headlines